La police interroge quelqu’un à propos de l’attaque aléatoire et non provoquée contre l’acteur Rick Moranis. La star des Spaceballs a été agressée jeudi matin, à quelques pas de son domicile de l’Upper West Side à New York. La police a publié une photo détaillée du suspect, un homme portant un sweat-shirt à capuche “I Love New York” et un sac à dos. L’agent de Moranis a déclaré que l’acteur “allait bien” après avoir été brièvement hospitalisé.

La police a déclaré à CBS New York qu’elle avait interrogé quelqu’un au 20e arrondissement au sujet de l’agression contre Moranis. Personne n’a été inculpé ni arrêté. L’un des voisins de Moranis, Bill Kenny, a déclaré à CBS New York qu’il avait récemment été attaqué au hasard à Brooklyn. «Cela ne m’a pas surpris ni choqué. Comme, vous savez, cela s’est produit bien avant moi et M. Moranis. Cela continuera à se produire à moins que quelque chose ne soit fait », a déclaré Kenny.

🚨🚨 Photo supplémentaire du mâle recherché. https://t.co/cKtkgyUs7k pic.twitter.com/Pfz9HTTtBA – NEWS NYPD (@NYPDnews) 2 octobre 2020

L’agression a eu lieu juste avant 7 h 30 HE jeudi matin. Le suspect a frappé Moranis d’un poing fermé et est sorti calmement des lieux, laissant Moranis au sol. Moranis a été emmené dans un hôpital voisin pour y être soigné pour des douleurs à la tête, au dos et à la hanche droite. Il a ensuite parlé avec la police pour signaler l’incident. La police a publié des images de l’agression et publié des photos du suspect près des lieux.

“Rick Moranis a été agressé hier dans l’Upper West Side”, a déclaré vendredi l’agent de Moranis au New York Daily News. “Il va bien mais est reconnaissant pour les pensées et les souhaits de chacun.” Les voeux de bien-être ont rapidement afflué du monde entier, beaucoup espérant que le suspect pourrait être arrêté le plus tôt possible. “Mon sang est en ébullition. Trouvez cet homme. Vous ne touchez pas Rick Moranis”, a tweeté l’acteur Chris Evans.

Moranis est surtout connu pour son travail dans les comédies des années 1980 et 1990, notamment Ghostbusters, The Flintstones, Spaceballs, Parenthood et Little Shop of Horrors. Il a également joué dans la franchise Disney Honey I Shrunk The Kids et devrait jouer dans une nouvelle suite de la série Shrunk. L’alun de Second City Television n’est pas apparu dans un film d’action depuis 1997 Honey, We Shrunk Ourselves, alors qu’il se concentrait sur l’éducation de ses deux enfants après la mort de sa femme, Ann Belsky, en 1991.

Récemment, Moranis a commencé à revenir sous les projecteurs. Plus tôt cette année, il a joué dans une publicité pour Mint Mobile avec son compatriote acteur canadien Ryan Reynolds. Son apparition dans Shrunk mettra fin à sa pause d’acteur de 23 ans. Moranis a également participé au documentaire de réunion SCTV de Martin Scorsese pour Netflix.