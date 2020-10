La police intervient entre Paulina Rubio et Collate pour la garde à vue | Instagram

Apparemment, l’ancien couple formé par la chanteuse Paulina Rubio et “Colate” redonne de quoi parler après une récente altercation dans laquelle même la police a dû intervenir, soulignent-ils.

Ceci après, comme il est devenu connu, le commentateur, Nicolas Vallejo-Najera, L’ex-partenaire de Paulina Rubio s’est levé jusqu’à deux heures devant l’appartement appelé “Golden Girl”, pour attendre qu’elle accouche de son fils.

Les parents d’Andrea, leur fils, ont de nouveau mis en scène un vif scandale pour lequel des policiers ont dû faire une apparition à l’extérieur de l’appartement de l’interprète de «Pas un seul mot».

Depuis leur séparation Vallejo et blond Ils ont eu une bataille sans fin liée à la garde du petit Andrea Nicolás.

Selon la description des événements, l’ex-mari de la “fille dorée” est arrivé à l’appartement pour récupérer le petit garçon après avoir passé le week-end avec le chanteur, cependant, après avoir sonné la cloche à plusieurs reprises, le Le père de l’enfant n’a obtenu aucune réponse.

Après un certain temps, des éléments de la police sont arrivés près du domicile du chanteur, cependant, il a souligné par l’intermédiaire de “Sale el Sol” qu’il ne les avait pas appelés, malgré cela, et que la présence des policiers n’était pas suffisante pour que quelqu’un réponde au sonnette, alors il a décidé de rentrer chez lui.

C’est Nicolás lui-même qui a décrit les événements récents à travers son nouveau programme d’émission “Lengüilargos” sur Facebook Live.

Il est bien connu que j’ai de nombreux problèmes. Aujourd’hui je suis allé chercher mon fils et j’étais là pendant une heure et un peu et comme d’habitude … je pense que je ne suis pas le seul qui arrive, et j’ai dû partir après une heure et 45 minutes sans mon fils et c’est une horreur ! surtout pour les enfants