Olice a arrêté trois personnes pour avoir enfreint les restrictions relatives aux coronavirus lors d’une manifestation anti-masque prévue à Londres.

Des dizaines de policiers étaient rassemblés devant la gare de King’s Cross où la manifestation devait commencer samedi vers midi.

Des images sont apparues sur les réseaux sociaux d’agents semblant arrêter un homme qui est entendu crier alors qu’il s’agenouille sur le trottoir.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré que le rassemblement, organisé par le groupe Save Our Rights, n’était pas exempt de «l’interdiction des rassemblements» en vertu de la réglementation introduite pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le surintendant principal Stuart Bell, commandant des services de police pour ce week-end, a déclaré: «Le Met a une fière histoire de facilitation de manifestations. Cependant, notre ville est dans une lutte critique contre Covid-19 et nous ne pouvons pas permettre que des rassemblements compromettent les progrès et les sacrifices que nos communautés ont faits dans la lutte contre ce virus.

«C’est pourquoi nous prendrons des mesures concernant les rassemblements interdits dans les rues de Londres, y compris ceux liés aux manifestations dans la capitale ce week-end.

“Notre priorité absolue est la sécurité publique et c’est pourquoi nous ne pouvons pas permettre à des individus d’enfreindre la loi et de mettre leur santé et celle de leurs amis, de leur famille et de la communauté en général en danger. Si vous prévoyez d’assister à une réunion, je vous conseille vivement vous devez reconsidérer et rester à la maison. »