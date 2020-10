Tesla aurait annulé une politique de retour audacieuse dans laquelle les nouveaux acheteurs de ses véhicules électriques pourraient les retourner pour un remboursement complet dans les sept jours. La nouvelle, rapportée vendredi par Electrek, marque la fin de l’une des stratégies marketing les plus voyantes du PDG Elon Musk.

Musk a utilisé la politique de retour de sept jours pour se vanter des taux élevés de satisfaction de la clientèle de Tesla, la société étant si confiante que les nouveaux acheteurs seraient satisfaits de leur achat qu’ils n’accepteraient pas Tesla pour son offre audacieuse, ce qui est pratiquement du jamais vu dans l’industrie automobile standard. La politique a également renforcé l’idée que les voitures Tesla sont comme des produits électroniques grand public – vous pouvez les commander et les personnaliser en ligne et les faire livrer à votre porte, comme un colis Amazon, puis les renvoyer si vous n’êtes pas satisfait.

Electrek n’énumère pas de raison concrète pour laquelle Tesla a supprimé la politique, signalant seulement qu’elle a été supprimée hier et que toute mention à ce sujet est maintenant supprimée du site Web de la société. Electrek rapporte que les nouveaux acheteurs souhaitant retourner un véhicule Tesla devront désormais passer par le service client, et on ne sait pas quels types de situations peuvent justifier un remboursement complet ou même partiel après l’achat.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Plus tôt ce mois-ci, Electrek a rapporté que Tesla avait dissous son département des relations publiques, rendant les demandes de presse plus difficiles car il n’y a plus de personne dédiée pour répondre à ces demandes.