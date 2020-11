UNE

leksandra Karpowicz n’avait pas l’intention de retourner dans sa Pologne natale. L’artiste et activiste basée à Londres a quitté le pays il y a 10 ans, ne pouvant plus supporter ses attitudes conservatrices envers les femmes. Mais récemment, quelque chose a changé: les rues polonaises ont été dépassées par la grève des femmes – ou Strajk Kobiet – un mouvement de protestation national en réponse aux mesures du gouvernement polonais visant à introduire une interdiction quasi totale des avortements.

Pendant des semaines, d’énormes foules se sont rassemblées pour contester la décision selon laquelle les licenciements ne seront autorisés qu’en cas de viol ou d’inceste. Il y a également eu des manifestations ici, devant l’ambassade de Pologne à Marylebone et une dirigée par Karpowicz, où elle a repris l’Instagram du musée du vagin à Camden au début du mois. Ses messages sur la grève et l’art en réponse sont devenus viraux et ont suscité un débat sur les droits des femmes et le gouvernement autoritaire.

«C’était la première fois que je voulais être en Pologne», me dit Karpowicz. Quand nous parlons, elle avait un vol réservé pour revenir – mais ensuite vint le deuxième verrouillage.

Lorsque la décision a été annoncée en octobre, Karpowicz, 36 ans, l’a décrite comme «comme si quelqu’un m’a frappé au visage. Vous savez, ce sentiment lorsque vous êtes absolument impuissant, parce que quelque chose a été décidé pour des gens comme vous, et vous ne pouvez rien faire. Mais ensuite, elle a vu des photos des manifestations croissantes, ce qui l’a rendue si émue qu’elle se met à pleurer en m’en parlant. «C’est comme si tu essayais d’échapper à quelque chose toute ta vie et tout d’un coup, oh mon dieu, il y a des gens qui pensent comme moi. Je ne les ai jamais vus. Ils sont là, il se passe quelque chose. Et c’est énorme.

Elle voulait faire passer le mot et c’est ainsi que le rachat a eu lieu. Karpowicz est entré en contact avec The Vagina Museum et il l’a laissée prendre le contrôle de son compte Instagram, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant.

Les images qu’elle a publiées sont saisissantes – il y a un vagin avec un pistolet rouge tenu dessus, pour illustrer un point sur les organisations ultra-conservatrices et leurs intérêts personnels à arrêter l’avortement, des illustrations graphiques de femmes réduites au silence et des images de protestation avec des légendes informatives sur le la grève.

Karpowicz a écrit: «La grève des femmes n’est plus un combat contre la décision draconienne de l’avortement. C’est un combat pour la démocratie et l’égalité. » Elle a également écrit sur Instagram que le chef du parti au pouvoir et les nationalistes d’extrême droite avaient tenté de réprimer les manifestants et qu’il y avait des menaces de couper les fonds aux universités soutenant les manifestations. La solidarité qui est venue de voir les manifestations et les gens commenter et republier ses photos l’a rendue optimiste pour la première fois. «Et ce n’est pas seulement à cause de l’interdiction de l’avortement. Il s’agit de tout ce que le gouvernement fait depuis des années et des années. Cela s’est construit et c’est comme un domino. Vous avez mis ce dernier morceau, et il est tombé. Les gens sont juste furieux. Ils sont terminés. C’est un mouvement anti-gouvernemental.

Le message le plus fort de Karpowicz est que l’interdiction de l’avortement en Pologne n’est qu’un microcosme dans une vue d’ensemble de ce qui est en jeu pour les femmes. «Ce qui se passe en Pologne est un problème pour tout le monde. Il est influencé par des groupes chrétiens ultra-conservateurs des États-Unis », dit-elle. Les groupes de défense des droits des chrétiens américains investissent des sommes énormes dans la lutte contre les grèves.

Enfant des années 80, Karpowicz se souvient de la vie derrière le rideau de fer. «L’autre système était vraiment sombre, c’était horrible, noir et blanc – tout simplement terrible. Lorsque la transformation est arrivée, nous avons gagné la liberté – soi-disant. Mais grandir en Pologne, au contraire, a été défini par la nature catholique, conservatrice et patriarcale du pays. «Quand vous êtes né dans une certaine culture, vous ne réalisez pas à quel point les choses sont insensées tant que vous ne sortez pas de cet environnement.»

Karpowicz a étudié et travaillé en politique avant de devenir artiste. Son travail réfléchit sur la création de la liberté pour le corps humain. «Je pense que mon intérêt pour cela vient de toute cette transformation consistant à perdre ces chaînes de traditions et à se redécouvrir. Dans l’Église catholique, le corps est traité comme quelque chose de négatif. Même le mot masturbation est un péché absolu, vous ne pouvez pas avoir du plaisir avec votre propre corps. Son travail vidéo à trois canaux, Body as Home, était une exploration de la façon dont «le corps est juste la maison dans laquelle nous vivons».

Son nouveau travail, traitant de la crise économique et politique, sera présenté dans le cadre de l’exposition Unforging the Self de The Koppel Project, qui devrait, nous l’espérons, ouvrir avant la fin de l’année à Londres.

L’un des chants des manifestants a été «c’est la guerre», ce que Karpowicz fait écho.

Elle ne se fait aucune illusion sur le fait que les divisions continueront à être profondes. «La Pologne se réveille en disant non», dit-elle. «Et puis bien sûr, une autre moitié du pays y croit encore. C’est comme deux mondes différents. Ils se battent en ce moment. C’est une guerre.