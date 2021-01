La pose de Mia Khalifa laisse les fans avec les cœurs en course! | Instagram

Le joli modèle Mia khalifa Encore une fois, elle a laissé ses fans plus que amoureux, malgré le fait que dans sa nouvelle photo, elle ne montre pas ses énormes charmes mais une autre partie de son corps est tout aussi gratifiante de la voir dans cette image.

Pendant quelques jours, la belle célébrité n’a pas publié de contenu sur Instagram, en fait, cela ne faisait que trois jours, mais de ces posts qu’elle avait fait, elle n’était pas apparue à l’écran.

Mia khalifa est connue pour avoir de grands attributs supérieurs il est plus qu’évident qu’ils étaient le produit d’une opération esthétique, le mannequin et aussi une femme d’affaires a déclaré que lorsqu’elle était encore plus jeune (elle a actuellement 27 ans) elle était assez “plate” donc elle avait de grands complexes en plus de cela, il est également devenu en surpoids.

Après avoir perdu quelques kilos et eu le poids qu’elle voulait, elle a décidé de subir une chirurgie d’augmentation pour que ses charmes soient plus que frappants, grâce à cela, sa popularité dans l’industrie cinématographique a commencé à augmenter, c’est en 2014 qu’elle s’est aventurée dans le des films de cinéma pour les personnes âgées, en plus de leur race et de leurs grands charmes Mia khalifa Il a balayé plusieurs actrices du milieu qui travaillaient déjà depuis des années, son nom est devenu en 2015 l’un des plus recherchés au monde.

Comme vous le savez peut-être déjà, malgré le fait que les films dans lesquels elle a joué sont toujours sur Internet, précisément dans l’entreprise qui a embauché ses services, le mannequin a quitté l’industrie après trois mois de travail là-bas, malgré le fait qu’elle avait un avenir prometteur, elle a pris la décision de prendre sa retraite, il y a deux versions de ce qui s’est passé, la première qui a été déçue par l’industrie et la seconde qui s’est sentie sous la pression d’Isis.

La publication qu’il a partagée il y a quelques heures se compose de deux images, bien qu’en réalité les deux soient les mêmes, seulement que la première a des filtres, elle semble porter un maillot de bain deux pièces, cela se perd parmi ses charmes ultérieurs qui malgré Ils ne sont pas si grands qu’ils attirent suffisamment l’attention aussi parce qu’ils sont recouverts de sable, ce qui leur donne une touche spéciale.

SI VOUS VOULEZ VOIR L’IMAGE, CLIQUEZ ICI.

Je suis très fière de la croissance de mes petits gâteaux pour bébés, même si ce n’est que sous cet angle pour 0nly Fâns », écrit Mia Khalifa.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Sur son compte Instagram officiel actuel Mia khalifa Il compte plus de 22 millions 500 mille followers, qui réagissent constamment à ses publications, d’autant plus lorsque le beau modèle y apparaît, car à plusieurs reprises, il a partagé son opinion sur des questions politiques et sociales non seulement aux États-Unis mais aussi en Beyrouth, Liban, votre pays d’origine.

Khalifa a été la source d’inspiration de millions de personnes pour se faire plaisir, en plus du fait que plusieurs chansons inspirées par elle ont également été publiées car elles portent son propre nom, malgré le fait que son passage par le films Cibler spécifiquement les adultes était quelque chose qu’elle regrette, elle a réussi à gagner une grande réputation et des millions de fans, qui la reconnaissent tout de suite.

Beaucoup lui ont reproché d’avoir lancé une page OnlyFans, car malgré le fait que ses films continuent à collecter de l’argent auprès des propriétaires de la page où ils se trouvent, elle peut également partager des vidéos et Des photographies non censurées, il semble donc illogique à certains internautes qu’elle se batte pour quelque chose qu’elle fait à nouveau.

Bien sûr, Mia Khalifa aura ses raisons de le faire, on ne peut que préciser que tout l’argent qu’elle a récolté grâce à sa page sert à faire des dons à diverses associations caritatives

Lire aussi: 10 choses sur Mia Khalifa que vous ne saviez peut-être pas