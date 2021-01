Andrew YangLa décision de se présenter à la mairie de New York a ramené à la lumière l’une de ses positions politiques les plus inhabituelles: il est contre la circoncision.

Si vous ne vous souvenez pas … Yang a fait la une des journaux en tant que candidat démocrate à la présidentielle au début de 2019 en tweetant qu’il était «contre la pratique» de la circoncision infantile de routine.

Il a précisé plus tard que ce n’était pas une position difficile – il pense simplement que cela devrait être un choix laissé aux parents – mais maintenant il doit à nouveau s’expliquer.

Merci Ben! J’ai assisté aux brises de plusieurs amis et je me suis senti privilégié de le faire. Je crois en la liberté religieuse. C’est la décision personnelle de chaque parent et non un rôle du gouvernement. Bonne année! – Andrew Yang🧢🇺🇸 (@AndrewYang) 31 décembre 2020 @AndrewYang

C’est parce que Ben Max, Rédacteur en chef de Gotham Gazette, a tweeté qu’il venait d’apprendre la prise anti-circoncision de Yang et a plaisanté en disant que cela “pourrait ne pas être utile dans une primaire démocrate à New York” …. où, évidemment, il y a un très grande population juive.

Donc, tout comme en 2019, Yang essaie de couper tôt la controverse. Il a répondu en disant qu’il était allé chez de nombreux amis et qu’il croyait en la liberté religieuse. Il réitère ensuite … “C’est la décision personnelle de chaque parent et non un rôle du gouvernement. Bonne année!”

Ceci est tout à fait conforme à ce que Yang nous a dit en avril 2019, lorsqu’il a clairement indiqué qu’il ne voulait pas manquer de respect aux Juifs ou aux parents qui choisissent de circoncire leurs enfants.

Qu’il essaie ou non de sauver sa peau est sujet à débat, mais une chose est sûre … Yang se présente à la mairie va être intéressant!