P

Les clubs remier League sont prêts à abandonner les matchs controversés à la carte.

Cette décision fait suite à une énorme réaction contre les frais de 14,95 £ et après la pause internationale, les matchs non sélectionnés par Sky Sports ou BT Sport seront à nouveau diffusés à la télévision en clair.

Des discussions ont eu lieu lors d’une réunion des actionnaires de la Premier League jeudi et les clubs ont fait demi-tour sur les matchs PPV à la suite de vives critiques de la part des fans.

Une décision officielle devrait être prise la semaine prochaine.

Les matchs de ce week-end non sélectionnés par Sky ou BT – y compris West Brom vs Tottenham et Arsenal vs Aston Villa – resteront des matchs PPV.

Il y a eu un tollé des fans sur le modèle controversé de PPV depuis son introduction pour les jeux qui ont suivi la pause internationale d’octobre.

Cette décision a été un désastre de relations publiques pour la Premier League et a mis des pressions financières supplémentaires sur les fans au milieu d’une pandémie.

Les groupes de supporters se sont rassemblés contre l’accusation, et de nombreux partisans ont encouragé les fans à faire plutôt des dons à des organismes de bienfaisance et à des banques alimentaires.

Mais le modèle devrait être abandonné après les matchs de ce week-end. Tous les changements entreront en vigueur à partir de la ronde des matchs du week-end commençant le 21 novembre et un examen des dispositions devrait avoir lieu à la mi-janvier.

Le modèle vers lequel les clubs de Premier League pencheraient est similaire à l’arrangement qui était en place lorsque la saison 2020-21 a commencé en septembre.

Les 28 matches de septembre ont été diffusés en direct, avec Sky Sports, BT Sport, la BBC et Amazon Prime.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.