La Premier League a finalement conclu un accord de sauvetage avec les clubs de l’EFL pour couvrir leurs pertes pendant la pandémie de coronavirus d’une valeur totale de 250 millions de livres sterling, a-t-on annoncé jeudi.

Dans un communiqué, l’équipe de haut niveau a confirmé qu’un fonds de 50 millions de livres sterling avait été convenu pour les clubs des ligues un et deux, tandis qu’une facilité de prêt sans intérêt de 200 millions de livres sterling sera disponible pour les participants au championnat.

«Notre objectif primordial tout au long de ce processus a été de faire en sorte que tous les clubs EFL survivent à l’impact financier de la pandémie», a déclaré le président de l’EFL, Rick Parry. “Je suis heureux que nous ayons maintenant atteint une résolution au nom de nos clubs et, comme nous l’avons maintenu tout au long de cette résolution, nous apporterons le soutien et la clarté indispensables après des mois d’incertitude.

“Je tiens à remercier Richard Masters et Gary Hoffman pour leurs efforts au nom de la Premier League, et bien sûr leurs actionnaires, pour avoir pris cet engagement tangible et bienvenu envers le jeu professionnel à un moment où il en avait le plus besoin.”

Le gouvernement a refusé de fournir et de renflouer les clubs de l’EFL dans le cadre d’autres secteurs, tels que les arts, et a constamment soutenu que le football avait suffisamment d’argent pour se débrouiller.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: “Je salue chaleureusement cet accord entre la Premier League et l’EFL, qui fournit jusqu’à 250 millions de livres sterling pour aider les clubs via Covid.

“Je suis heureux que le football se soit réuni pour convenir de ce paquet substantiel. Les fans commencent à revenir et nous sommes impatients de bâtir sur cela dès que ce sera sûr.

“Avec un programme de soutien de 250 millions de livres pour le football d’élite masculin et un financement de 300 millions de livres par le gouvernement pour le football féminin, la Ligue nationale et d’autres grands sports-spectateurs, nous avons du carburant dans le réservoir pour faire en sorte que les clubs et les sports passent par là.”

Le forfait comprend un total de 50 millions de livres sterling pour les ligues un et deux, avec 30 millions de livres sterling à payer immédiatement aux 48 clubs à titre de subvention pour couvrir les recettes perdues depuis la fermeture initiale en mars.

Chaque club recevra un paiement minimum de 375000 £ en League One et de 250000 £ en League Two, tandis que les 15 millions de £ restants seront distribués en utilisant un calcul des reçus de porte perdus de chaque club, qui sera approuvé à la fois par l’EFL et la Premier League. .

Les clubs de troisième et quatrième niveaux pourront également demander une part de 2 millions de livres supplémentaires en tant que “ subvention surveillée ”, en fonction de leur situation, avec un panel de l’EFL et de la Premier League pour déterminer l’éligibilité des clubs.

Les clubs qui reçoivent cet argent supplémentaire seront surveillés et auront des restrictions sur leurs dépenses de transfert et leur budget salarial, et les clubs qui enfreindront leur plan d’affaires convenu seront tenus de rembourser l’argent.

Pendant ce temps, les prêts du championnat seront limités à 8,33 millions de livres sterling par club et doivent être remboursés d’ici juin 2024.

Ce fonds n’est disponible pour aucun club en infraction ou en violation présumée des règlements de l’EFL et les clubs devront à nouveau soumettre des preuves dans leurs demandes d’éligibilité des clubs.

