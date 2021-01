T

a Premier League, l’EFL et la FA ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont déclaré leur confiance que la saison 2020-21 peut être menée à bien si les joueurs et les clubs «donnent le bon exemple» et suivent des protocoles Covid-19 renforcés.

Les ministres du gouvernement sont préoccupés par le fait que le football a cessé de prendre au sérieux les règles sur les coronavirus alors que les joueurs continuent d’ignorer les directives en se serrant dans les bras pendant les célébrations de buts.

Whitehall se demande en privé si le sport d’élite devrait être autorisé à continuer et le ministre des Sports, Nigel Huddleston, a averti les joueurs de s’en tenir aux directives et a dit aux autorités du jeu d’appliquer “strictement” les règles.

Dans un communiqué jeudi, la Premier League, l’EFL et la FA ont déclaré que les joueurs «doivent continuer à user de leur influence pour démontrer l’importance de suivre les règles».

Avec l’aggravation de la situation de Covid-19 dans tout le pays, les trois organisations ont déclaré que «la sécurité est un effort collectif» et que le football doit «donner le bon exemple au public sur et en dehors du terrain».

“La Football Association, la Premier League, l’EFL et la Barclays Women’s Super League ont introduit cette semaine des mesures améliorées de Covid-19 et ont souligné leur importance pour tout le monde dans le jeu”, a déclaré le communiqué.

«La sécurité est un effort collectif et le football nécessite le soutien continu des clubs, des managers, des joueurs et de toutes les personnes impliquées dans l’organisation des matches pour continuer à gérer la propagation de l’infection et donner le bon exemple au public sur et en dehors du terrain. Nous offrirons des conseils, une formation et un soutien ainsi que la révision de nos pratiques pour nous assurer qu’elles restent de la plus haute qualité.

«Nos trois organisations ont confiance en nos protocoles Covid-19 et en notre capacité à mener à bien la saison.

«Tout au long de cette crise, la santé, la sécurité et le bien-être de tous les participants a été notre priorité numéro un et en suivant les règles nationales et les conseils médicaux et scientifiques stricts du football, le football a pu maintenir sa position privilégiée et continuer à s’engager. et divertir des millions de personnes à travers le pays.

«Le jeu a une responsabilité et pendant cette période critique, il appartient à toutes les personnes impliquées de s’assurer qu’elles respectent les règles du gouvernement et nos protocoles. Nous avons vu l’énorme contribution des acteurs à l’effort national et ils doivent continuer à user de leur influence pour démontrer l’importance de suivre les règles.

«Avec le plein respect de nos protocoles Covid-19 – parallèlement à des régimes de test efficaces – nous sommes convaincus à mi-chemin de la saison qu’avec le soutien de tous, la campagne 2020-2021 se poursuivra jusqu’à sa conclusion en mai.»

