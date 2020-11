T

a Premier League semble avoir cédé à la pression de Jurgen Klopp et Frank Lampard en ne sélectionnant aucun des «Big Six» pour les coup d’envoi samedi midi après les matchs en Europe en décembre.

Klopp et Lampard ont tous deux appelé à un changement de calendrier pour donner aux équipes plus de temps pour se préparer après avoir joué en Ligue des champions ou en Ligue Europa en milieu de semaine.

La Premier League a annoncé ses derniers amendements au calendrier jeudi et Liverpool ne sera confronté qu’à un coup d’envoi samedi midi pour décembre.

Les champions font face à un voyage à Crystal Palace le 19 décembre après avoir accueilli Tottenham à Anfield le mercredi trois jours plus tôt.

Le calendrier a incité Klopp à diriger une diatribe contre le diffuseur après leur victoire le week-end dernier.

“Si vous ne parlez pas à BT [Sport] nous avons tous terminé », a déclaré Klopp à Sky Sports.

«Sky et BT doivent parler car si nous continuons à jouer mercredi et samedi [at] 12h30, je ne sais pas si nous finirons la saison avec 11 joueurs.

“Je vous connais [the broadcasters] s’en moque et c’est le problème. Nous en discutons depuis longtemps et rien ne s’est passé. “

Liverpool a encore deux matches européens en décembre et après que les deux ont été choisis pour jouer dans des machines à sous plus confortables – à domicile contre les Wolves le dimanche 6 décembre avec un coup d’envoi à 19h15 et à Fulham le dimanche 13 décembre à 16h30.

Chelsea quant à lui, qui joue également en Europe au cours des deux premières semaines de décembre, a été placé dans le dernier créneau samedi pour les deux matches du week-end suivant.

