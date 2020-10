On ne sait pas si Razer a mandaté Secretlab pour construire une nouvelle chaise de jeu exclusive, ou simplement décidé de copier l’un des favoris souvent cités d’aujourd’hui, mais le nouveau Razer Iskur à 499 $ est une sonnerie morte pour Secretlab Omega et Titan aux prix similaires.

Vous pouvez comparer le design, le mécanisme d’inclinaison, les coutures – diable, il suffit de regarder ces accoudoirs 4D presque identiques – et l’inspiration est clairement claire.

Mais Razer le présente également clairement comme une longueur d’avance sur Secretlab en termes de soutien de la colonne vertébrale, comme vous pouvez le voir dans cette image de comparaison à peine voilée:

Razer n’a pas utilisé le mot «Secretlab» dans son point de presse. Image: Razer

En plus d’être un hybride distinct du siège baquet plus petit du Secretlab Omega et du cadre plus grand et plus accommodant du Titan pour les joueurs pesant jusqu’à près de 300 livres et jusqu’à 6,2 pieds de hauteur, les plus grandes différences ici sont un dos plus courbé et ce support lombaire réglable plutôt grand. .

Il est vrai que l’oreiller amovible de l’Omega et le cadran lombaire du Titan n’ont pas vraiment reçu de critiques élogieuses. Nous sommes curieux de savoir si le coussin en saillie de l’Iskur, qui ressemble un peu au ventre d’un serpent, sera meilleur:

Image: Razer

Cela dit, beaucoup de joueurs ne jurent que par les chaises de Secretlab pour le soutien du dos avec ou sans le soutien lombaire – le mien était parfait pour mon dos, mais je l’ai vendu à cause d’une fesse douloureuse. L’Omega et le Titan ont aussi une autre chose pour eux: vous pouvez facilement en acheter un qui n’est pas si criard et qui n’est pas brodé avec le slogan d’une entreprise.

Image: Razer

Il sera disponible aujourd’hui sur le site Web de Razer, et d’autres détaillants arriveront plus tard cette année.