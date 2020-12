La première chanson de Maluma avec laquelle il a fait ses débuts en 2010! | .

Connu comme le “Pretty Boy” Maluma jusqu’à aujourd’hui est considéré comme l’un des chanteurs colombiens les plus reconnus du moment, cependant, comme chaque artiste a eu ses débuts à un moment donné, dans le cas de l’interprète de “Felices los 4” il avait ses débuts il y a 10 ans.

Il est intéressant de voir les débuts des célébrités, qu’ils soient chanteurs, acteurs ou ceux qui se consacrent à tout autre domaine du divertissement, cependant ce qui nous intéresse c’est d’en savoir un peu plus sur Maluma.

Juan Luis Londoño Arias, internationalement connu sous le nom de Maluma, a fait ses débuts il y a dix ans alors qu’il n’avait que 16 ans, il a rapidement commencé à avoir une grande popularité non seulement pour ses chansons mais pour son charisme que les jeunes femmes ont tant aimé.

Le 8 juin 2010, une vidéo a été diffusée sur YouTube sur la chaîne Santiagostatavo où le début de sa chanson intitulée “Loses control” a été présenté Maluma à ce moment-là, bien qu’il était trop jeune, il a réussi à se faire immédiatement un grand nom et En peu de temps, il est devenu un personnage de la musique non seulement en Colombie mais aussi dans d’autres parties du monde.

Bien que seules des photographies de Maluma apparaissent dans la vidéo, c’est vraiment amusant de le regarder car on peut en savoir un peu plus sur le chanteur quand il était très jeune.

L’artiste est Juan Luis de Medellin, Colombie. C’est un jeune homme qui commence sa carrière de chanteur à seulement 16 ans. Son nom d’artiste est Maluma. Maluma signifie Manuela, Luis et Maryi, ce sont les noms de ses parents et de sa sœur. Il a enregistré les chansons avec Cheztom et Chan “description de la vidéo.

Jusqu’à présent, il n’a que 900000 vues, peut-être est-ce dû au fait que la personne qui l’a partagé n’est pas si populaire, il n’a que 384 abonnés, mais seul le nom de Maluma dans la vidéo, il est devenu populaire.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Après 10 ans le soi-disant “Pretty Boy” est l’une des plus grandes stars de la musique, surtout c’est lui qui a réussi à voler le plus de soupirs aux dames qui l’adorent par-dessus tout, car depuis un certain temps a affirmé que Maluma aimait plus les hommes que les femmes, en plus d’avoir un style particulier pour s’habiller, c’est pourquoi beaucoup ont affirmé que ses préférences n’étaient pas envers les femmes.

Dans sa chaîne YouTube officielle Maluma, il compte plus de 26 millions 800000 abonnés, le phénomène de Maluma continue de croître au fil du temps à aucun moment sa popularité n’a diminué à tout moment, bien qu’il ait été impliqué dans certaines controverses, comme la plupart Récent dans lequel il était lié à son ex-petite amie, le mannequin Natalia Barulich et au footballeur Neymar.

Le chanteur colombien est une véritable tornade également sur les réseaux sociaux, il est l’un des plus suivis sur les réseaux sociaux avec 55 millions 900 mille followers.

Maluma est assez constante quand il s’agit de poster sur les réseaux sociaux, cela ne dure pas longtemps pour partager un nouveau post, même si pendant un moment elle a décidé de s’éloigner un peu, elle est rapidement revenue sur le chemin des réseaux sociaux.

L’un de ses plus récents singles intitulé “Hawaï” est avec lequel il a été impliqué dans une grande controverse car cela semblait être un indice fort pour son ex-petite amie qui aurait été infidèle au footballeur, dont il a dit avoir partagé une vidéo chanter précisément la chanson de Maluma sur un ton burIa à cause de la situation dans laquelle il était impliqué avec Barulich.

Lire aussi: Il veut être papa! Maluma se révèle et est comblé de propositions