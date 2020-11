L

RIXO, la marque imprimée basée sur ondon, a lancé aujourd’hui sa première collection de vêtements de détente.

La marque britannique, qui a célébré son cinquième anniversaire le mois dernier, se spécialise généralement dans les minis prêts à faire la fête et les robes d’invités de mariage, mais en préparation du deuxième tour de verrouillage, a intelligemment pivoté son activité pour inclure une offre de vêtements décontractés.

«Le loungewear a toujours été sur notre radar, mais cette année semblait être le moment idéal pour se lancer», déclare le co-fondateur Orlagh McCloskey. «Pour nous, il s’agit toujours de s’adapter aux besoins de nos clients et bien que nos collections de prêt-à-porter soient parfaites pour la vie de tous les jours, une capsule loungewear semblait si pertinente et nécessaire plus que jamais.

La collection comprend des pyjamas traditionnels, des chemises de nuit et des robes, des tee-shirts, une robe et un masque pour les yeux en soie et – avec des bords festonnés, des volants et des vichy, était une ode à l’amour de RIXO pour tout ce qui est vintage, et conçu avec «une essence de l’individualisme »à sa base.

Fabriquée à la fois en soie et en coton, la collection est un moyen idéal pour améliorer votre deuxième verrouillage, mais comprend également plusieurs articles que vous pouvez facilement intégrer à votre garde-robe réelle, une fois que nous pourrons sortir de l’hibernation. Il y a une chemise blanche à col brodé surdimensionnée particulièrement bonne qui aurait fière allure dans un denim vintage, et une robe Vichy Bardot qui fonctionnera parfaitement sur la plage si nous arrivons à la mer l’été prochain.

L’imprimé classique d’Ibiza Star en noir et blanc de la marque – l’un des premiers jamais conçus par la marque – est retravaillé sur un pyjama soyeux que les commodes audacieuses pourraient certainement associer à des talons pour un cocktail après la fermeture.

Ailleurs, des imprimés «vintage Rose» et «garden party red» ont été développés à partir de la récente collection de villégiature de la marque – «ils capturent cet esprit hivernal et douillet qui nous paraissait parfait pour cette saison et à l’approche de Noël», déclare Orlagh.

«Nous espérons avoir satisfait tout le monde et nous avons hâte de voir toutes les photos qui en découlent!»

La première collection de vêtements de détente de Rixo est maintenant disponible à la vente, avec des prix allant de 55 £ à 195 £.