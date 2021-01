je

la semaine de l’inauguration est normalement une telle occasion de célébration. Les partisans du candidat gagnant viennent de partout au pays, conduisant toute la nuit pour assister à la célébration quadriennale de la démocratie américaine. Ce fut une matinée effrayante en 2009 lorsque j’ai fait la queue avec ce qui ressemblait à des millions de personnes à regarder et à rendre compte de la première inauguration de Barack Obama. Vous pouviez à peine bouger. Mercredi, à l’aube, j’ai pédalé (le seul moyen de se déplacer) à travers la ville pour me rendre de chez moi au Capitole. Et je n’ai vu que des policiers, des transporteurs de troupes, des gardes nationaux, des clôtures et des barbelés. Oh, et les journalistes. La ville était une ville fantôme encastrée et fortement fortifiée. Comme le prédécesseur du président Biden aurait pu le dire – «triste». Mais étant donné l’incitation de Donald Trump à la foule deux semaines plus tôt, il restait à l’écart.

Il s’est envolé de Joint Base Andrews sur Air Force One – pour la dernière fois. C’était une rupture avec 152 ans de tradition. Il n’y a pas de protocole pour un président snobant son successeur, alors Donald Trump a conçu un adieu militaire. Il a commandé un orchestre, un salut de 21 coups de feu et un tapis rouge. Et il voulait une scène pour faire son discours d’adieu. Mais il semblait que peu de gens se présenteraient, alors on a dit aux invités qu’ils pouvaient amener des amis. En fait, seules quelques centaines de personnes se sont présentées. Le vice-président, Mike Pence, et les dirigeants républicains de la Chambre et du Sénat ont décidé de s’en tenir à la tradition et d’assister à la fête de Joe Biden à la place. Le pouvoir change rapidement dans cette ville.

Biden ne voulait pas de star-power. Il y avait J Lo, chantant son cœur sur le front ouest du Capitole, et l’hymne national a été interprété par Lady Gaga. Elle avait l’air de porter le tapis rouge sur lequel Trump avait marché avant d’embarquer sur AF1. Elle avait également un microphone en or et des écouteurs en or (je l’avoue: j’avais envie de l’écouteur). Mais je suis désolé Lady G, vous avez été surclassée. Vous n’étiez pas la star vestimentaire de la série. Non, cet honneur est allé au sénateur de gauche du Vermont, Bernie Sanders, 79 ans. Alors qu’il était assis seul, le masque en place, toute l’attention était concentrée sur ses mitaines tricotées à la main. Ils étaient pratiques, confortables et parfaits par temps froid – et ils ont engendré 1000 mèmes.

La première conférence de presse de l’ère Biden était calme, mesurée et un peu terne. Quel exercice de contrastes. Il y a quatre ans, j’étais à la première de l’ère Trump. C’était un samedi soir, et a été appelé sans préavis. Nous n’étions pas nombreux dans la salle. Le porte-parole du président, Sean Spicer, a fait irruption et nous a tous réprimandés pour nos reportages, nous a dit que le mensonge était flagrant selon lequel la taille de la foule pour l’inauguration de Trump avait été la plus grande de l’histoire – et a pris d’assaut sans répondre à une seule question. J’étais assis à côté du correspondant du Guardian, David Smith, qui était auparavant leur homme en Afrique australe. Il s’est penché vers moi et m’a dit: «C’est comme être de retour au Zimbabwe.» Je pense que nous avons troqué Crazytown pour Dullsville.

Cela a été des semaines exténuantes et ma famille a transmis un tweet qu’elle a repéré où une femme a déclaré: «Jon Sopel à la télévision a l’air de ne pas avoir dormi depuis trois ans, mais il est toujours assez beau. Ma fille ajoute d’un ton caustique: «Eh bien, elle a à moitié raison.»