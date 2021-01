Les Packers de Green Bay accueilleront les Buccaneers de Tampa Bay dimanche dans le championnat NFC. Deux des meilleurs quarts de la NFL – Aaron Rodgers et Tom Brady – seront à la tête de ce match tout en marquant un moment majeur dans leur carrière respective. Dimanche sera la première fois que Brady et Rodgers s’affronteront en séries éliminatoires.

Avant la saison 2021, Brady a joué pour les New England Patriots et a dirigé l’AFC tandis que Rodgers a passé toute sa carrière dans la NFC. Le seul moyen pour eux de se rencontrer en séries éliminatoires était pour chacun d’eux d’atteindre le Super Bowl. Brady l’a fait neuf fois, remportant six trophées Lombardi dans le processus. Rodgers, en revanche, n’a atteint le grand match qu’une seule fois. Lui et les Packers ont battu les Steelers de Pittsburgh au Super Bowl XLV.

Réveillez-vous, c’est DIMANCHE DU CHAMPIONNAT! 🏈 pic.twitter.com/3AEv52gcNu – NFL (@NFL) 24 janvier 2021

Bien que les matchs éliminatoires n’aient pas eu lieu avec ces deux quarts, ils se sont rencontrés en saison régulière à quatre reprises. Brady en a remporté deux en tant que membre des Patriots et un autre en tant que membre des Buccaneers. Rodgers n’a battu son pair qu’une seule fois, un match de 2014 au Lambeau Field.

La bataille de dimanche aura plus qu’un simple voyage au Super Bowl LV en tant que scénario de premier plan. Les deux quarts auront chacun d’autres facteurs en jeu lors de leur entrée sur le terrain. Pour Brady, il aura l’occasion de consolider davantage son héritage en tant que meilleur quart-arrière de l’histoire du football avec un 10e voyage sans précédent au Super Bowl. Il peut également gagner un bonus de 500 000 $ simplement en remportant la partie.

Rodgers, quant à lui, peut consolider sa position de futur Hall of Famer en atteignant le championnat pour la deuxième fois et en ajoutant un autre trophée à sa collection. Il a les statistiques de passage et les saisons gagnantes pour prouver ses capacités sur le terrain, mais un deuxième trophée Lombardi ne ferait qu’ajouter à son héritage.

Rodgers est peut-être beaucoup plus jeune que Brady, mais il sait que sa carrière touche à sa fin. Il a 37 ans et joue le meilleur football de sa carrière. Cependant, Rodgers sait qu’il ne peut pas jouer éternellement, il profite donc de chaque occasion pour profiter du temps qu’il lui reste.

“J’essaie toujours de rester présent, surtout cette année autant que tout, et de profiter des moments”, a déclaré Rodgers, par ESPN. “J’espère qu’il y a plus d’opportunités, mais je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais vraiment pas. Ce truc est hors de mon contrôle. Mon avenir est un beau mystère je pense. Le présent est un tel cadeau pour pouvoir rester dans le moment et avoir de la gratitude pour être à nouveau dans cette situation, être avec les gars et avoir des fans dans notre stade et peut-être de la neige dans un match de championnat NFC. Je vais profiter de ces moments à coup sûr, et ne vous inquiétez pas sur ce qui se passe sur toute la ligne. “