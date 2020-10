Des bandes de Melania Trump ont fait surface et les enregistrements révèlent que la Première Dame exprime ses frustrations à propos des décorations de Noël. De plus, on peut entendre Trump déplorer les dommages causés à son image personnelle au milieu de la politique d’immigration adoptée par l’administration présidentielle de son mari. “Ils disent que je suis complice. Je suis comme lui, je le soutiens. Je ne dis pas assez que je ne fais pas assez là où je suis”, dit-elle dans l’enregistrement.

Trump a ensuite exprimé sa frustration d’avoir à décorer la Maison Blanche pour les vacances. “Je travaille … mon a … sur les trucs de Noël, tu sais, qui donne des … sur les trucs et les décorations de Noël? Elle a ensuite ajouté qu’elle se sentait injustement maltraitée par le public à cause de l’administration de Donald Trump qui séparait les familles migrantes à la frontière. “OK, et puis je le fais et je dis que je travaille sur Noël et que je prépare Noël et ils ont dit: ‘Oh, qu’en est-il des enfants qu’ils ont séparés?’ Donnez-moi une pause. “

La Première Dame a également critiqué Barack Obama pour ce qu’elle prétend être la même politique. “Où ils disaient quoi que ce soit quand Obama a fait ça? Je ne peux pas y aller, j’essayais de réunir l’enfant avec sa mère. Je n’avais aucune chance – il faut passer par le processus et par la loi.”

Melania Trump est sur bande en train de parler de familles d’immigrants qu’ils ont séparées à la frontière. Elle semble surtout inquiète de savoir pourquoi elle est attaquée pour les séparations. Pas le fait qu’ils soient séparés. Tout le monde dans cette famille est le pire. #MelaniaTapes pic.twitter.com/2Ga121Ej5a – Scott Dworkin (@funder) 2 octobre 2020

Trump a ensuite parlé davantage des enfants migrants séparés de leurs parents, affirmant qu’ils sont amenés «par des coyotes» parce que «la façon dont ils prennent soin d’eux» dans les centres de détention est meilleure que ce qu’ils auraient. «Les enfants, disent-ils, ‘Wow je vais avoir mon propre lit? Je vais dormir sur le lit? J’aurai une armoire pour mes vêtements?’ C’est tellement triste de l’entendre, mais ils n’avaient pas ça dans leur propre pays, ils dorment par terre », dit Trump.

“Ils sont bien pris en charge là-bas”, a-t-elle ajouté, par CNN. «Mais tu sais, oui, ils ne sont pas avec leurs parents, c’est triste. Mais quand ils viennent ici seuls ou avec des coyotes ou illégalement, tu sais, tu dois faire quelque chose.

La conversation au cours de laquelle la Première Dame a fait les déclarations controversées a eu lieu avec son ancienne amie et conseillère principale, Stephanie Winston Wolkoff, et fait partie d’un livre que Wolkoff a écrit sur sa relation avec Trump. Le livre s’intitule Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with The First Lady, et il est sorti le 1er septembre.