Les fans de NCIS vont être régalés car il a été révélé que la première de la saison 18 mettra en vedette le retour d’un personnage préféré des fans. TC Fornell, joué par l’acteur Joe Spano, revient pour travailler avec Gibbs (Mark Harmon) sur une affaire qui est devenue personnelle. Fornell est un ancien agent spécial du FBI qui est de bons amis avec Gibbs et travaille également occasionnellement avec l’équipe de réponse aux cas majeurs du NCIS.

Fornell, qui est maintenant à la retraite, travaille comme enquêteur privé. Dans la première de la saison 18 de NCIS, il revient pour obtenir l’aide de Gibbs pour retrouver le chef d’un réseau de drogue qui a fourni de la drogue à sa fille. Pendant que les vieux amis sont occupés avec cela, le reste de l’équipe de Gibbs s’occupe du cas d’un cadavre qui a disparu de la salle d’autopsie du NCIS. La saison 18 du NCIS débute le mardi 17 novembre à 20 h HE sur CBS.

Ravi de partager OFFICIELLEMENT cela avec vous tous!

Première de la saison 18 de #NCIS le mardi 17 novembre.

C’est un moment passionnant pour nous tous, et cela me remplit de fierté que notre industrie trouve le chemin du retour chez vous. pic.twitter.com/EMxSughfcG – Wilmer Valderrama (@WValderrama) 13 octobre 2020

Notamment, la saison 17 du NCIS a été forcée de se terminer tôt, en raison des arrêts de production de masse de films et de télévision causés par la pandémie de coronavirus. Le co-showrunner de la série Frank Cardea a précédemment parlé à TV Line de ce qui avait été prévu pour la finale, et a révélé que l’émission aurait eu “une fin très surprenante” mais “n’avait pas de cliffhanger”, par exemple. “Nous prévoyons d’aller de l’avant avec l’épisode au début de la saison 18, mais nous réévaluerons probablement la fin le moment venu”, a-t-il poursuivi.

Cardea a également partagé que l’équipe créative de l’émission avait “beaucoup de flexibilité” avec les épisodes qu’ils ont filmés. “Nous pouvons à peu près diffuser les six premiers épisodes dans l’ordre de notre choix”, a-t-il expliqué. Avant la première de la saison 17 du NCIS, Cardea s’est entretenu avec ET et a offert un aperçu de ce que les fans pourraient s’attendre à voir au cours de cette saison. “Certains de nos autres personnages vont découvrir de nouvelles choses les uns sur les autres, certainement Kasie (Diona Reasonover), qui est le nouveau membre de notre casting. Nous faisons également progresser les relations entre nos personnages existants”, a-t-il déclaré. Les saisons 1 à 15 de NCIS sont actuellement diffusées sur Netflix, mais les abonnés de CBS All Access peuvent maintenant regarder 17 saisons.