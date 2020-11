Mardi, Fox a révélé les dates de première de plusieurs de ses prochains spectacles. En plus de partager quand des émissions telles que Last Man Standing et Hell’s Kitchen seront présentées en première, le réseau a également partagé la date de la première de la saison 4 du 9-1-1. Comme l’a noté TVLine, 9-1-1 et sa série dérivée 9-1-1: Lone Star, seront présentés en première à la mi-janvier.

La publication a indiqué que 9-1-1 et 9-1-1: Lone Star seront présentés en première consécutive le lundi 18 janvier. Comme beaucoup d’autres émissions de télévision, 9-1-1 a été contraint de retourner dans production plus tardive que d’habitude en raison de la pandémie de COVID-19. En conséquence, leur date de première a ensuite été repoussée. Le 9-1-1 aurait repris sa production au début d’octobre avec de nouvelles directives de sécurité en place. En juillet, Tim Minear, qui sert de showrunner pour 9-1-1 et 9-1-1: Lone Star, a déclaré à TV Insider que la série Fox ne craindrait pas la pandémie. Il a déclaré à la publication que les fans peuvent s’attendre à ce que les personnages du 9-1-1 traversent de nombreux défis liés au COVID-19 que les téléspectateurs traversent depuis des mois. Cependant, Minear a averti qu’il ne voulait pas non plus que l’émission se concentre spécifiquement sur la pandémie.

“Ce que je ne veux pas faire, c’est l’ignorer, mais je ne veux pas non plus que la série en parle”, a déclaré Minear. “Ce que vous trouverez probablement, c’est quand nous reviendrons, nos personnages auront traversé ce que notre public a vécu. Ils auront traversé cette période de quarantaine.” Il a poursuivi: «Ils auront appris quels sont les protocoles à suivre dans la vie de tous les jours», y compris ceux des premiers intervenants. Ces nouveaux protocoles façonneront sans aucun doute la manière dont l’équipe répondra à leurs appels.

Malgré le fait que l’émission fonctionne au milieu de la crise sanitaire, Minear a déclaré qu’il pourrait encore y avoir des croisements entre le 9-1-1 et le 9-1-1: Lone Star dans un avenir proche. Le showrunner a déclaré: “Il y aura certainement des croisements. Nous passons maintenant en revue quelques idées sur la façon d’accomplir cela. Il est temps maintenant que nous puissions croiser un peu ces mondes.” Il a poursuivi: “J’ai en fait quelques idées qui sont des idées croisées traditionnelles et ensuite des façons de faire croiser des histoires entre des épisodes qui ne sont pas nécessairement un casting invité sur l’autre épisode.”