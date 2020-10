La famille Pearson est revenue sur les écrans de télévision mardi soir avec la première de This Is Us Saison 5. La première de deux heures, intitulée “Quarante”, s’est avérée être une grande, abordant un certain nombre d’événements actuels et couronnant avec des rebondissements majeurs que de nombreux fans n’ont pas vu venir. Avertissement: Cet article contient des spoilers majeurs pour la première de This Is Us Season 5.

Débutant à 21 h HE, la première de la saison 5 a permis aux Big Three de célébrer leur 40e anniversaire de différentes manières, Randall restant à la maison avec sa famille, où il a eu du mal à gérer la mort de George Floyd et le mouvement en cours Black Lives Matter. En un instant, cependant, il a déploré que le jour ne soit même pas sa date de naissance réelle, lançant l’épisode dans des flashbacks de l’histoire d’amour de ses parents biologiques, William et Laurel.

Le flashback a documenté leur histoire peu de temps après que Laurel ait donné naissance à Randall. Dans la douleur après la naissance, elle a supplié William de se droguer et il l’a trouvée insensible le lendemain matin. Bien que l’on croyait que Laurel était décédée et que le flashback montrait que des techniciens médicaux d’urgence la déclaraient morte, il a été révélé qu’après le départ de Williams avec Randall, un ambulancier a remarqué que Laurel avait encore un pouls. L’épisode s’est terminé avec Laurel recommençant à respirer.

Bien que l’épisode ait révélé que Laurel n’était pas morte, on ne sait toujours pas si elle est toujours en vie dans la chronologie actuelle, car elle n’a pas fait une apparition en dehors des flashbacks. S’adressant à Deadline juste après la première, le créateur de This Is Us, Dan Fogelman, a refusé de divulguer des informations indiquant si elle est en vie ou non, bien qu’il ait promis que les fans de la série recevront des réponses assez rapidement. Fogelman a déclaré au point de vente que le destin de Laurel et ce qui s’est passé après avoir pris cette profonde inspiration à la fin de la première seraient révélés dans la première moitié de la saison, et que la saison 5 révélerait également son histoire d’origine.

“C’est” une grande partie du voyage de Randall dans la première moitié de cette saison “, a déclaré Fogelman à la sortie. “C’est à propos d’elle, et c’est aussi vraiment le personnage de Randall et ce que l’apprentissage de son histoire fait pour lui.”

Fogelman a également averti les fans de ne pas espérer d’autres personnages. Bien que cela marque le deuxième personnage présumé mort que This Is Us a révélé être réellement vivant – le frère de Jack, Nicky, a été révélé ne pas être mort pendant la guerre du Vietnam dans la saison 3, épisode 11, “Songbird Road, Part 1” – Fogelman a déclaré que il n’en sera pas de même pour Jack, qui est mort tragiquement dans un incendie. Fogelman, répondant à de tels espoirs, a dit: “Non, Jack n’est définitivement pas vivant, et non, personne d’autre ne revient à la vie.”

Nouveaux épisodes de This Is Us diffusés les mardis à 21 h HE sur NBC. La saison 5 actuellement diffusée marque l’avant-dernière saison du drame, avec This Is Us qui se terminera avec la saison 6. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.