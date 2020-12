Le danseur masqué a fait ses grands débuts dimanche soir et a livré son premier démasquage dans le processus. Le spin-off de The Masked Singer n’a pas déçu de livrer une célébrité reconnaissable lors de sa première révélation. The Masked Dancer est animé par Craig Robinson avec un panel qui comprend Ken Jeong, Paula Abdul, Ashley Tisdale et Brian Austin Green, qui a récemment été aperçu en vacances avec la danseuse Sharna Burgess de Dancing With the Stars.

Lors de la première de sa série, les téléspectateurs ont été démasqués pour la première fois alors que la boule disco soulevait son costume, révélant qu’il s’agissait de Law & Order: star de la SVU et rappeur primé aux Grammy Awards, Ice-T. Il faisait partie des 10 concurrents masqués et faisait partie du groupe A, qui comprenait Tulip, Exotic Bird, Hammerhead et Cricket avec la boule disco. Ice-T s’est intensifié avec une performance de «Uptown Funk» de Bruno Mars. Par la suite, les juges ont tenté de déchiffrer qui était derrière le costume, estimant qu’Ice-T était plutôt LL Cool J, comme l’a deviné Green. Parmi les autres candidats figuraient Smokey Robinson, Ving Rhames et Lionel Richie. S’en tenant à la formule de son émission parent, l’identité de chaque concurrent est évoquée avec divers indices. Pour Ice-T, le sien comprenait un message «Servir et Protéger» rendant hommage à son rôle à la télévision à succès et un indice plus sur le nez incluait une image d’un pichet de thé glacé.

OMG! Voyez qui a illuminé cette scène derrière Disco Ball – alerte spoiler: nous n’étions pas prêts pour ça! 👀 Découvrez son interview complète sur la page Facebook #TheMaskedDancer, grâce à nos amis @hyundai! https://t.co/ZSTaseYMPO #ad pic.twitter.com/UAhw3VyNvF – Le danseur masqué (@MaskedDancerFOX) 28 décembre 2020

Parlant avec Entertainment Weekly de son départ prématuré, la célébrité aux multiples talents a déclaré qu’il était un grand danseur de retour dans le danseur et savait qu’il n’aurait pas été en mesure de puiser dans cela comme il le faisait auparavant en raison de son âge. Il a plaisanté en disant qu’il ne se souciait pas de se ridiculiser parce que son identité aurait été secrète de toute façon. «Quand je dansais, je me disais” Tu sais, si je suis terrible, ça n’a pas d’importance parce que personne ne sait qui je suis. ” Et le temps qu’ils sachent qui je suis, je n’ai plus besoin de danser », a-t-il expliqué. Il a également parlé du processus pour garder tout si caché et du fait qu’il n’avait pas eu beaucoup de temps de pratique à l’avance et qu’aucun des interprètes n’avait eu la chance de choisir son fils ou sa routine. Son séjour là-bas n’a duré qu’un week-end, ce qui a bien fonctionné pour son programme de tournage de SVU qui se déroulera tout au long du mois de mai après les vacances de Noël.