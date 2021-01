je

Dans une décision historique de grande portée rendue aujourd’hui, les juges de la Cour suprême ont débloqué des réclamations d’assurance pour des centaines de milliers d’entreprises.

La Financial Conduct Authority (FCA) a présenté un cas test au nom des assurés l’année dernière sur le libellé des polices d’assurance, les propriétaires d’entreprise cherchant à obtenir des paiements pour la perte de revenus causée par la pandémie Covid-19.

Le juge de la Cour suprême, Lord Hamblen, a annoncé que la FCA et les militants avaient «substantiellement» gagné leur cause contre les assureurs. Il a déclaré: «On estime qu’en plus des polices particulières choisies pour le cas de test, quelque 700 types de polices couvrant plus de 60 assureurs différents et 370 000 assurés pourraient potentiellement être affectés par l’issue de ce litige.»

Certaines entreprises pourront désormais réclamer les pertes financières subies à la suite des instructions du gouvernement de fermer les locaux – même si au moment où on leur a dit de fermer, les instructions n’étaient pas inscrites dans la loi.

Les propriétaires de petites entreprises et les chefs de file de l’industrie dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie ont salué la décision, mais ont averti les entreprises qu’elle ne s’applique qu’à des polices et des assureurs spécifiques – et que les implications détaillées de la décision doivent encore être aplanies.

La directrice générale de UK Hospitality, Kate Nicholls, a déclaré qu ‘”de toute évidence, nous devons encore examiner les détails” mais que “si cela devait entraîner des paiements aux assurés – un point qui n’est toujours pas clair à l’heure actuelle – cela pourrait fournir une une bouée de sauvetage supplémentaire dont de nombreuses entreprises ont désespérément besoin ».

Elle a déclaré: «Cela pourrait être la différence entre garder les membres du personnel ou être forcé de les laisser partir; cela pourrait signifier la survie d’une entreprise qui regardait auparavant l’effondrement en face. »

Mark Pring, associé du cabinet d’avocats Reed Smith’s Insurance Recovery Group, a averti que “malgré toute l’excitation suscitée par la décision, nous devons nous rappeler que, pour les assurés, il ne s’agit que de la première étape, même si elle est importante”.

Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, a déclaré au Standard: «Bien que beaucoup puisse encore dépendre des petits caractères des politiques, cette décision est importante pour garantir le paiement des interruptions d’activité Covid-19 pour de nombreuses petites entreprises – qui accueillera clairement cette nouvelle.

«Cela montre également comment l’assurance est devenue un service essentiel dans un monde instable et incertain, et sa fourniture doit être réexaminée.»

Daniel Lloyd-John, directeur général de Broadway Insurance Brokers, a décrit la décision comme “un moment décisif” pour le secteur de l’assurance.

Il a déclaré dans un communiqué: “Ce jugement présente l’assurance avec le plus grand défi auquel elle a été confrontée depuis de nombreuses générations.”

Le secteur de l’assurance a rebondi vendredi après avoir initialement vu les cours des actions de certaines entreprises chuter aux nouvelles.

Hiscox, l’une des sociétés au centre des réclamations de «refus d’accès» des assurés, a chuté immédiatement après le jugement, chutant de 6,3% entre 9h45 et 10h20 vendredi. Une fois que les marchés ont eu le temps de digérer les résultats, les actions ont rapidement rebondi. L’entreprise était en hausse de 2,6% à 14 heures.

Les actions d’autres géants de l’assurance cotés ont connu de légères baisses, Prudential en baisse de 0,6%, RSA en baisse de 0,08% et Aviva en baisse de 0,09%.

Matt Connell, directeur de la politique et des affaires publiques du Chartered Insurance Institute, a déclaré que le jugement “aura d’énormes ramifications pour l’assurance au-delà de l’interruption des affaires et il est important que cela soit également examiné aussi ouvertement que possible”.

Il a déclaré que la CII pense que la confiance et la confiance dans les compagnies d’assurance «peuvent être rétablies si ce processus reste ouvert et transparent pour le public».

Pring a déclaré que la décision était «au moins en principe» un «résultat catastrophique pour les assureurs».

«La conclusion sur la causalité aura des conséquences très importantes sur les politiques d’interruption d’activité et de nombreux autres types de politiques», a-t-il déclaré. «Sans le travail à distance, nous aurions probablement entendu le gémissement collectif des assureurs lorsque la Cour suprême a rendu son verdict».

Huw Evans, directeur général de l’Association des assureurs britanniques (ABI), a déclaré dans un communiqué que «les assureurs ont soutenu ce processus juridique accéléré à chaque étape du processus et nous nous félicitons de la clarté que le jugement apportera à un certain nombre de problèmes complexes. problèmes”.

en relation

Il a déclaré que le secteur de l’assurance «s’attend à payer plus de 1,8 milliard de livres sterling de réclamations liées à Covid-19 pour une gamme de produits, y compris des polices d’interruption d’activité», et a déclaré que «les clients qui ont fait des réclamations affectées par le cas de test seront contacté par leur assureur pour discuter de ce que le jugement signifie pour leur réclamation.

«Toutes les réclamations valides seront réglées dès que possible et dans de nombreux cas, le processus de règlement des réclamations a commencé.»

Martha Swift, fondatrice et propriétaire du spécialiste des petits gâteaux Primrose Hill, Primrose Bakery, fait partie des millions de personnes qui vont maintenant faire une réclamation sur son assurance.

Elle a déclaré au Standard: “ Il a été déjà assez difficile de gérer une petite entreprise par le verrouillage et toute cette période sans avoir à craindre qu’une police d’assurance payée de bonne foi et à un certain coût n’intensifie pas non plus lorsque nous besoin de ceci.”