Another One Bites the Dust ‘était un bon choix de chanson à diffuser sur le système de sonorisation de Stamford Bridge avant le coup d’envoi.

La réalité brutale de la vie à Chelsea a également été soulignée par la bannière “ In Frank We Trust ” toujours suspendue au Shed End alors qu’un nouvel homme se rendait à l’abri pour la première fois.

Thomas Tuchel sait dans quoi il s’est laissé faire. La 11e nomination permanente de la direction du règne de Roman Abramovich ne sera pas accordée en lune de miel – tout comme Frank Lampard n’a montré aucun sentiment.

La règle du propriétaire de Chelsea est impitoyable – mais à sa manière juste. Les légendes des clubs n’ont pas plus de grâce que les armes à feu. Les demandes sont les mêmes.

Et en parachutant Tuchel au milieu de la saison, Abramovich a clairement indiqué qu’il pensait que le succès pouvait encore être atteint cette saison. En effet, c’est attendu.

Cela expliquerait, en partie, la décision du nouveau manager de faire confiance à l’expérience plutôt qu’à la jeunesse pour son premier match aux commandes.

Mason Mount, Reece James et Tammy Abraham sont partis. Entrent Jorginho, Cesar Azpilicueta et Olivier Giroud.

Tuchel savait qu’il devait frapper le sol en courant. Cette série alarmante de cinq défaites en huit matchs de Premier League devait être immédiatement interrompue.

Le top quatre est une exigence minimale, mais ne sera pas célébré par la hiérarchie de Chelsea, qui veut voir des preuves tangibles d’ici la fin de la saison qu’il peut les ramener au sommet du football anglais.

Son règne sera sur le compte à rebours à partir de là, n’ayant reçu qu’un contrat de 18 mois pour faire ses preuves auprès d’Abramovich.

Telle est la réalité de la vie au pont. C’est un travail qu’il a pris les yeux grands ouverts, un travail qu’il dit trop beau pour être refusé – même si sa préférence était d’attendre la fin de la saison pour se remettre au travail après son limogeage par le Paris Saint-Germain le mois dernier. .

C’est peut-être une reconnaissance de la concurrence qu’il aurait affrontée cet été. Le compatriote Julian Nagelsmann a des admirateurs au sein du club, mais on pense qu’il n’avait pas l’intention de quitter le RB Leipzig à mi-chemin de la campagne.

Tuchel savait que c’était son opportunité et l’a saisie. Maintenant, il doit faire de même dans le rôle et il n’y a que peu de choses qui peuvent être tirées de ce jeu d’ouverture en charge.

Cela dit, vous n’avez qu’une seule chance de faire une première impression – et bien que ce soit un jeu contrôlé par Chelsea pour presque sa totalité, il y avait un manque d’urgence et d’inspiration contre l’équipe des Wolves qui offrait peu d’ambition.

L’équipe locale a dominé la possession et a maintenu territorialement les loups retranchés dans leur propre moitié de terrain. Pourtant, les idées manquaient pour ouvrir une défense profonde.

Une formation 3-2-4-1 qui mettait en vedette Callum Hudson-Odoi et Ben Chilwell comme ailiers aurait dû avoir assez de créativité. Mais en termes de chances claires, elles ont été réduites au minimum.

Deux croix Hudson-Odoi auraient dû être converties par Giroud au début de chaque mi-temps.

Kai Havertz était une fois de plus frustrant – prouvant qu’il y avait du travail à faire avec le meneur de jeu de 71 millions de livres sterling. Et ce n’est qu’à l’introduction tardive de Mount que Chelsea a finalement trouvé l’énergie et la pénétration qui leur manquaient pour toute leur possession.

Ce n’était donc pas l’impact qu’Abramovich espérait qu’un changement de manager apporterait. C’était plutôt la preuve du travail qui reste à faire.

Au moins, il a évité la défaite, ce qui aurait pu si facilement être le cas si la pause de Pedro Neto en seconde période avait vu son lob atterrir sous, plutôt que sur le dessus de la barre.

Si le dernier acte majeur de Lampard était de remettre le brassard de capitaine à Mason Mount, la décision de Tuchel de le retirer de son premier match à la tête était significative.

Certes, le milieu de terrain pourrait probablement se reposer, mais c’était une décision remarquable pour un nouvel entraîneur, en particulier compte tenu des préoccupations concernant le fait que Chelsea abandonne désormais la campagne de jeunesse mise en œuvre par Lampard.

Avec Reece James abandonné avec le héros du triplé de dimanche Tammy Abraham, Tuchel a certainement fait une déclaration.

Mais la préoccupation la plus immédiate tourne autour de Billy Gilmour. Quelques jours à peine après que Lampard a déclaré qu’il voulait que le joueur de 19 ans reste au club, plutôt que de partir en prêt, il ressemble maintenant à la première victime potentielle de l’ère Tuchel.

Un avant-goût de la tactique de Tuchel

Si c’était ce qu’il a proposé après une seule séance d’entraînement, nous pourrions nous amuser.

Une formation 3-4-2-1 était incroyablement sophistiquée pour son premier match en charge et à peine 24 heures après avoir franchi la porte.

Cesar Azpilicueta était un défenseur central, mais a passé une grande partie de son temps à soutenir Callum Hudson-Odoi sur l’aile. Quand il a fait cela, Jorginho est tombé en défense, tandis que Havertz et Ziyech ont basculé et floppé de gauche à droite derrière Giroud dans une tentative de trouver de nouveaux angles pour blesser les loups.

Tout ne s’est pas passé, mais ce sont les premiers jours.