Ryan Reynolds et Blake Lively ont déposé leur bulletin de vote jeudi. Lively était tellement excitée que son mari né au Canada vote aux États-Unis pour la première fois qu’elle a oublié de mettre des chaussures! Le couple a tous deux partagé une photo d’eux souriant avec des bulletins de vote à la main, mais Lively a apporté une grande modification à son message, en le modifiant rapidement sur une paire de chaussures. Le montage hâtif n’a pas été manqué par les fans et le couple s’est moqué de lui.

“C’est la première fois que je vote en Amérique. Je voudrais remercier ma femme Blake d’avoir rendu ma première fois si douce et aimante”, a écrit Reynolds. “C’était super effrayant au début, puis excitant et maintenant je suis un peu fatigué. Mais fier.” Lively a partagé un message similaire, ajoutant: “C’était la première fois de Ryan. Il avait naturellement peur. Tout s’est passé si vite. Comme, VRAIMENT vite. Il a pleuré. J’ai fait semblant de pleurer. Puis il a appelé tout son ami.[s]. “

Lively était pieds nus sur la photo de Reynolds, debout sur la pointe des pieds pour se mettre à sa hauteur. Sur son message cependant, elle semblait porter une paire de talons hauts à lanières. En y regardant de plus près, il était clair que ces chaussures avaient été dessinées en post-production. “Je ne vois pas le problème”, a ajouté Lively lorsqu’elle a partagé la photo dans sa story Instagram. Elle a ensuite ajouté un autre doodle de démarrage, en ajoutant “[Christian Louboutin] embauchez-vous? Un doodler iPhone aux pieds nus avec une vaste expérience. “

Plus tard, Lively a expliqué sa décision. “Pouvez-vous dire que j’étais si heureux d’avoir [out of] un grenouillère et voter », a demandé Lively à ses fans.« Bien sûr, c’était un bulletin de vote par correspondance avec un masque couvrant mon regard. Mais bon sang, j’ai exercé mon droit de vote. Et de ne pas porter de chaussures qui ont ruiné ma tenue. “

“Pourquoi personne ne parle des talons dessinés?” a demandé une personne sur la page Instagram de Lively. “Je l’ai vu, si drôle!” une personne a répondu. “Ce sont les talons dessinés pour moi”, a écrit une autre personne avec des émojis rieurs.

(Photo: Blake Lively / @ blakelively)

“Tellement confus à la différence de chaussures dans vos messages haha”, a écrit une personne sur la page Instagram de Reynolds. «Heureux de ne pas être le seul à avoir remarqué ce hahahaha», a répondu un autre. “Merci! Cela prend le dessus sur Internet. Lol … il a son propre message maintenant”, a écrit un autre.

(Photo: Blake Lively / @ blakelively)

«Suis-je le seul à me demander où sont allées les chaussures de Blake? une personne a demandé avant de se faire dire qu’elle n’était certainement pas la seule à le remarquer. «C’est tout ce à quoi je peux penser», a répondu un utilisateur d’Instagram.

(Photo: Blake Lively / @ blakelively)

“Lol, il a photographié ses chaussures?” a demandé une personne. «J’essayais de comprendre ce qui se passait là-bas», a écrit un autre. “Elle a dessiné le sien sur lol,” expliqua un autre.

(Photo: Blake Lively / @ blakelively)

Certains des amis célèbres de Reynolds ont également commenté son article, mais pas la situation des chaussures de Lively. Nathan Fillion, qui est également né au Canada, a félicité Reynolds pour avoir voté aux États-Unis. “C’est étrange, n’est-ce pas? Voter dans un pays qui n’est pas celui dans lequel vous êtes né. Bien joué, monsieur”, a écrit Fillion.

