Microsoft lance aujourd’hui sa campagne de marketing pour ses consoles Xbox Series X et Series S de nouvelle génération. Le thème de la première publicité télévisée se développe sur le slogan «Power Your Dreams» que Microsoft a utilisé à l’origine pour dévoiler la Xbox Series X sur scène aux Game Awards en décembre.

Le spot d’une minute présente l’acteur britannique Daniel Kaluuya, connu pour ses rôles dans Get Out et Black Panther, et une nouvelle chanson de Labrinth – No Ordinary. Il présente également en bonne place des images Halo, malgré le retard de Halo Infinite qui était à l’origine destiné à être un jeu de lancement pour la Xbox Series X et la série S.Microsoft prévoit maintenant de lancer cette publicité télévisée lors du jeu Minnesota Vikings et Seattle Seahawks dimanche. nuit.





Nouvelle publicité Xbox TV de Microsoft.

La première publicité télévisée Xbox Series X et Series S de Microsoft intervient près de deux mois après que Sony a lancé sa propre campagne de marketing PS5. Sony a choisi de se concentrer sur la prise en charge de l’audio 3D et la prise en charge du contrôleur DualSense de la PS5 pour le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs.

La Xbox Series X sera désormais mise en vente le 10 novembre, au prix de 499 $, aux côtés de la console Xbox Series S plus petite et moins puissante, au prix de 299 $.