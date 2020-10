Après avoir lancé deux téléphones de taille identique – l’iPhone 12 et 12 Pro – la semaine dernière, Apple commencera à prendre des précommandes pour l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max le 6 novembre. Mais vous n’aurez pas à attendre jusque-là pour comprendre à quel point le plus petit iPhone de cette année est «mini». Une vidéo pratique de plus de 40 minutes a été postée sur YouTube par George Buhnici, pour être supprimée pour des raisons peu claires, puis republiée par .. Et oui, à côté de l’iPhone 12, il est carrément minuscule.

Image: George Buhnici (YouTube)

Il s’agit du premier regard dans le monde réel sur l’iPhone 12 mini, qui a un écran de 5,4 pouces, mais dans le design d’affichage à encoche plus moderne introduit pour la première fois avec l’iPhone 12. Cela signifie que vous n’aurez pas à vous occuper des lunettes. (et l’espace perdu) de quelque chose comme l’iPhone SE de deuxième génération. L’iPhone 12 mini débutera à 699 $, soit 100 $ de moins que l’iPhone 12 de 6,1 pouces.

Image: George Buhnici (YouTube)

La gamme d’iPhone de cette année propose trois tailles de téléphones très différentes dans un seul cycle de produits. Vous avez les iPhone 12 et 12 Pro de 6,1 pouces – plus petits que l’iPhone 11 et toujours légèrement plus gros que le 11 Pro – rejoints par le 12 Pro Max pour ceux qui préfèrent les téléphones géants et le 12 mini pour ceux qui privilégiez le confort à une main. Mis à part son écran et sa batterie plus petits, l’iPhone 12 correspond aux spécifications de l’iPhone 12 standard.

Les précommandes pour le mini débutent le 6 novembre et seront mises en vente le 13 novembre.