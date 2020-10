Paddy Considine, qui a joué dans Peaky Blinders et The Outsider, a été choisi dans la série préquelle de Game of Thrones House of the Dragon. L’acteur anglais jouera le roi Veserys I dans la série, qui se déroulera environ 300 ans avant les événements de Game of Thrones. HBO a commandé l’émission directement à la série, et elle a été créée par le créateur de Game of Thrones George RR Martin et Ryan Condal.

La première saison de House of the Dragon durera 10 épisodes. Le roi Viserys Targaryen de Considine a été choisi pour suivre le vieux roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Harrenhal, note Deadline. Le personnage est décrit comme un “homme chaleureux, gentil et décent” qui veut conserver l’héritage de son grand-père. Mais comme le savent tous ceux qui ont regardé Game of Thrones, les bonnes personnes ne vont pas très loin à Westeros.

Le nouveau spectacle est basé sur la série Martin’s Fire & Blood, centrée sur House Targaryen. Condal a écrit le script pilote qui a décroché la commande de la série. Il travaillera comme showrunner avec le vétéran de Game of Thrones Miguel Sapochnik, qui a été embauché pour diriger le pilote et d’autres épisodes. Les trois sont producteurs exécutifs avec les écrivains Vince Gerais et Sara Lee Hess.

Considine a déjà été vue sur HBO dans la première saison de The Outsider, qui est basé sur le roman de Stephen King. Il joue maintenant dans la série limitée The Third Day, qui est également diffusée sur HBO aux États-Unis et co-stars Jude Law et Katherine Waterston. Ses autres crédits télévisés incluent Informer, Peaky Blinders et The Suspicions of Mr. Whicher TV Movies. Sa longue liste de films comprend Cinderella Man, Hot Fuzz, The Bourne Ultimatum, Submarine, The World’s End, Journeyman et The Death of Stalin.

House of the Dragons est la deuxième tentative de HBO de créer une série préquelle de Game of Thrones. Le réseau a d’abord épuisé Bloodmoon, qui a été développé par Martin et Jane Goldman. Le pilote a même été jeté et abattu, avec Naomi Watts comme vedette principale. En octobre 2019, HBO a choisi de ne pas aller de l’avant avec le projet.

Juste avant que Bloodmoon ne s’effondre, HBO a commencé à travailler sur House of the Dragons. En octobre 2019, HBO est passé directement à la série. Plus tôt cette année, HBO a déclaré que l’émission ne serait pas diffusée avant 2022 au plus tôt.