Il entre dans la série après avoir réalisé le score le plus élevé de sa carrière, 152, lors de ses dernières manches test, contre le Pakistan en août. Mais il arrive également avec une concurrence féroce pour sa place de Ben Foakes (et Jonny Bairstow également dans le camp en tant que batteur spécialisé), et acceptant le fait qu’avec tant de cricket à venir, il devra faire une pause à un moment donné. cet hiver – donner une chance à quelqu’un d’autre.

Buttler pense que la présence de Foakes, qui a marqué un siècle lors de ses débuts à Galle en 2018 et a ensuite été nommé homme de la série, va «faire avancer son jeu». Foakes est un meilleur gardien de guichet que Buttler, mais ne possède pas le style de frappeur dynamique qui signifie que Buttler est favorisé.

«C’est un joueur fantastique et il a été l’homme de la série la dernière fois au Sri Lanka», a déclaré Buttler, vice-capitaine de l’Angleterre en l’absence de Ben Stokes.

«Quelqu’un comme Foakesy est une personne formidable pour faire avancer mon jeu. Je l’ai vu s’entraîner et il est impressionnant à regarder, fantastique de voir à quel point il est bon. La concurrence pour les lieux est saine et peut inciter les gens à se déplacer et leur donner envie de s’améliorer et de performer. Dans tous les départements de cette tournée, il y a beaucoup de concurrence. “

Avec une équipe élargie, vous devez amener des gars supplémentaires et vous voyez à quel point certains de ces gars sont bons. C’est un bon moment pour le cricket anglais, il y a beaucoup de compétition pour les places en balle rouge et blanche. Cela a toujours été la marque de bonnes équipes, de bons joueurs en marge et de bons joueurs manquants.

Au début d’une année de 17 tests qui se termine par une Coupe du monde T20 et les Ashes, l’Angleterre cherche à reposer tous ses joueurs tout format à un moment donné cet hiver, qui se jouera dans des bio-bulles taxantes sans accès direct. aux familles.

Stokes et Jofra Archer sont absents du Sri Lanka, tandis que Buttler est sur le point de rater les deux derniers tests en Inde. Il semblait comprendre cette situation, même si cela donnerait une chance à Foakes.

«Les temps incertains appellent certaines choses. Regardez l’année à venir, il y a beaucoup de cricket passionnant », dit-il. «En tant qu’employé de la BCE, [you] doivent leur donner beaucoup de crédit pour leur réflexion prospective et la santé mentale des gens, en essayant de détecter les problèmes d’épuisement ou de santé mentale avant même qu’ils ne surviennent.

«Les sélectionneurs, les entraîneurs et les capitaines ont beaucoup parlé du fait que ce n’était pas des matchs manquants idéaux pour l’Angleterre et personne n’aime faire ça – parce que vous ne savez pas exactement quand vous pourriez en obtenir un autre – mais je pense que cela a été très avancé. -penser de la BCE est ce qui va être une année incroyablement difficile.