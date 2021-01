T

Les États-Unis ne sont qu’à quelques heures de dire au revoir au président Donald J. Trump.

Le 45e dirigeant du pays remettra le flambeau à Joe Biden après quatre années explosives à la tête.

Depuis son investiture le 20 janvier 2017, lorsqu’il s’est engagé à «rendre l’Amérique à nouveau grande», M. Trump a divisé les opinions à la fois dans son pays et dans le monde.

Cette collection d’images, rassemblées par le Standard, offre un aperçu de certains de ses moments les plus mémorables de son temps en tant qu’homme le plus puissant de la Terre.

L’arrivée de M. Trump sur la scène politique mondiale a suscité la controverse dès le premier jour, alors que les médias internationaux spéculaient sur ce que son approche «l’Amérique d’abord» signifierait pour les amis du pays, ainsi que pour ses ennemis.

Alors que l’ancienne star de la télé-réalité s’est installée dans son nouveau rôle au cours des mois suivants, lui et sa famille sont devenus une source croissante de fascination et d’inquiétude dans une égale mesure.

Donald Trump pose avec sa famille après avoir officiellement annoncé sa campagne pour l’investiture présidentielle républicaine de 2016 en juin 2015

Theresa May Donald Trump marche le long de la colonnade de l’aile ouest à la Maison Blanche le 27 janvier 2017

Les Britanniques se sont montrés indignés lors de la première visite de M. Trump dans le pays, lançant un dirigeable géant «Baby Trump» dans le ciel d’été de Londres en signe de protestation.

Melania Trump portait la veste controversée Zara pour un vol vers le Texas

De là sont nées des amitiés naissantes avec Nigel Farage et le successeur de Mme May, Boris Johnson, et des relations d’amour-haine avec des gens comme Vladimir Poutine et Kim Jong-Un. En juillet 2019, M. Trump est devenu le premier président en exercice à se rendre en Corée du Nord, le décrivant comme un «grand honneur».

Nancy Pelosi affiche un article de mise en accusation signé contre Donald Trump – faisant de lui le premier président de l’histoire à être destitué deux fois

Une explosion causée par une munition de la police est vue alors que les partisans de Trump se rassemblent devant l’emblématique bâtiment du Capitole

Dans son discours inaugural, M. Trump a reconnu que lui et ses concitoyens «affronteraient des difficultés», mais a insisté sur le fait que «le carnage américain s’arrête ici et s’arrête maintenant».

Il appartient maintenant à M. Biden de rassembler le peuple des États-Unis et, pour reprendre les mots de M. Trump de 2017, «faire le travail».