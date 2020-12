M

du personnel militaire sera recruté pour soutenir les tests de coronavirus sur les étudiants des écoles et des collèges en Angleterre si le gouvernement résiste à la pression croissante pour retarder la réouverture des secondaires.

Le ministère de la Défense a déclaré que 1 500 militaires seraient déployés pour s’assurer que les systèmes de test étaient opérationnels avant le retour des élèves pour le nouveau trimestre en janvier.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré lundi que le gouvernement s’en tenait à son plan pour les élèves du primaire et de 11e et 13e année de retourner à l’école le 4 janvier, la majorité des élèves du secondaire commençant le trimestre en ligne pour permettre aux directeurs d’école de lancer des tests de masse. d’enfants et de personnel.

Cependant, deux syndicats d’enseignants ont maintenant écrit au gouvernement pour avertir que le fait d’autoriser les étudiants à rentrer les exposerait au risque d’attraper les nouvelles variantes de Covid-19. Les scientifiques ont suggéré que la souche de coronavirus mutée pourrait infecter plus facilement les enfants.

Des membres du Groupe consultatif scientifique gouvernemental pour les urgences (Sage) auraient également déclaré aux ministres que la réouverture des écoles pourrait entraîner une spirale des infections – même si un autre verrouillage national était introduit, selon le Telegraph.

Une réunion a eu lieu lundi entre les ministres, les responsables de Downing Street et le ministère de l’Éducation pour discuter davantage du plan, mais le DfE n’a pas fait de commentaire sur son résultat.

Le Times a rapporté que le secrétaire à la Santé Matt Hancock et le ministre du Cabinet Michael Gove étaient parmi ceux qui ont suggéré qu’une réouverture différée serait nécessaire, tandis que le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson voulait «faire avancer» le plan actuel qui implique des tests de masse sur les étudiants.

Le Telegraph a également rapporté que les conseillers de Sage ont suggéré que le fait de garder la majorité des écoles fermées en janvier pourrait maintenir le nombre R, le taux d’infections, en dessous de un.

Mary Bousted et Kevin Courtney, les secrétaires généraux conjoints de l’Union nationale de l’éducation (NEU), ont également écrit à M. Williamson, ainsi qu’au Premier ministre Boris Johnson, réitérant leurs appels pour que les écoles et les collèges restent fermés pendant au moins les deux premières semaines de Janvier, sauf pour les enfants vulnérables et les enfants des principaux travailleurs.

La lettre demande au gouvernement de partager les preuves et les conseils reçus d’experts sur la réouverture des écoles par le médecin-chef.

«Vous ne pouvez certainement pas vous attendre à ce que le personnel éducatif fasse preuve de bonne volonté envers vos projets d’éducation si vous ne partagez pas au moins toutes les informations dont vous disposez sur cette terrible maladie avec eux», déclare-t-il.

La lettre exhortait M. Williamson à autoriser les écoles à passer à l’enseignement à distance pour tous les élèves, à l’exception de ceux jugés vulnérables ou des enfants de travailleurs clés, dans les zones de niveau le plus élevé.

Le syndicat demande également au gouvernement de publier de nouvelles directives de sécurité à la lumière de la nouvelle variante du Covid-19, d’introduire des masques faciaux obligatoires dans les écoles et de donner au personnel un accès prioritaire au vaccin.

Geoff Barton, le secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a également appelé à ce que les écoles restent fermées jusqu’à ce que les programmes de test Covid-19 soient correctement mis en place.

Il a déclaré: «Des scientifiques éminents ont déclaré que les écoles devraient rester fermées; c’est ce à quoi les syndicats ont réagi.

«Rien de tout cela ne crée de problèmes parce que nous savons que ces tests aideront davantage de jeunes à ne pas être perturbés – c’est une très bonne idée.»

M. Barton a salué les plans du gouvernement pour que les soldats offrent un soutien à distance pour les tests, mais a averti que cela ne serait probablement pas suffisant.

«Nous sommes des éducateurs, nous pouvons soutenir le gouvernement et il est bon que nous ayons des membres de l’armée», a-t-il déclaré.

«Mais pour 3 500 écoles secondaires, 1 500 soldats participant à des webinaires ne sont probablement pas la réponse du gouvernement que nous recherchions.»

Cependant, Nicola Mason, directeur de la Chase Terrace Academy à Burntwood, Staffordshire, a déclaré que les plans de tests de masse pour les écoles secondaires avec le soutien de l’armée avaient conduit à beaucoup de «stress et de panique» pour les enseignants à Noël.

Elle a déclaré à BBC Breakfast: “Les choses viennent d’arriver très tard dans les écoles et cela a certainement conduit à beaucoup de stress et de panique pendant les vacances de Noël pour essayer de recruter des gens.”

Mme Mason a déclaré que les écoles recevaient des informations trop tard pour gérer correctement le travail à distance, ajoutant que les enseignants de son école avaient travaillé la plupart des vacances.

Elle a poursuivi: «Nous serons prêts à commencer les tests, mais si nous serons prêts à déployer un programme de test qui testera 1350 étudiants à trois jours d’intervalle et un programme hebdomadaire pour le personnel, je ne suis pas sûr que nous serons en mesure de le faire. tout cela dans les quatre jours que nous avons avant que les enfants ne reviennent.

Le ministère de la Défense a déclaré que la majorité de son personnel formera des équipes d’intervention locales, fournissant un soutien et des conseils téléphoniques aux institutions ayant besoin de conseils sur le processus de test et la mise en place des installations de test.

Selon le ministère, le soutien se fera «principalement par le biais de webinaires et de réunions individuelles», mais les équipes seraient également en attente de fournir un soutien en personne à court préavis.

Les élèves s’auto-tamponneront dans la grande majorité des cas, sous la supervision d’un membre du personnel de l’école ou d’un bénévole qui a été formé pour le rôle, et les enseignants ne sont pas censés jouer un rôle dans le processus de test.

Le ministère de la Défense a ajouté que les écoles et les collèges recevraient prochainement des informations supplémentaires sur la manière de demander un soutien supplémentaire si nécessaire.

La décision fait suite à des essais pilotes menés dans les écoles en novembre et décembre et le travail est effectué en collaboration avec le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré: «C’est un véritable effort intergouvernemental pour s’assurer que les écoles secondaires et les collèges disposent du soutien, des conseils, du matériel et du financement dont ils ont besoin pour offrir des tests rapides à leur personnel et aux étudiants dès le début du trimestre.

«Je suis reconnaissant envers le personnel des forces armées et tout le personnel, les dirigeants et les bénévoles des écoles et des collèges qui travaillent à la mise en place de tests.

«Cela aidera à briser les chaînes de transmission, à lutter contre le virus et à répondre à la priorité nationale consistant à maintenir l’éducation ouverte à tous.»