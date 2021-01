W

Les mères qui travaillent risquent de perdre leur emploi parce que la pression des enfants scolarisés à domicile est trop forte, a averti aujourd’hui un spécialiste de la petite enfance.

Sarah Hesz, qui dirige l’application de garde d’enfants Bubble, a appelé les entreprises à faire plus pour sauver les carrières des femmes et empêcher «de cimenter les inégalités entre les sexes pour les générations à venir».

Alors que les craintes grandissent, certaines sociétés cotées devront peut-être retarder leurs résultats parce que le personnel subit tellement de pression à cause des fermetures d’écoles.

Mme Hesz, qui a trois enfants âgés de deux, six et sept ans, a déclaré que le premier jour de l’enseignement à domicile, elle avait reçu trois messages d’amis disant qu’ils étaient en larmes devant leur ordinateur portable.

Elle a déclaré: «Je ne connais aucune maman qui n’a pas envisagé de suspendre sa carrière – que ce soit des congés, des heures réduites ou quelque chose de plus radical. Les implications de ceci sont importantes. C’est une situation qui cimente l’inégalité entre les sexes pour les générations à venir. »

Elle a ajouté: «Les semaines à venir sont très intimidantes en ce moment. Il n’est tout simplement pas possible d’être un employé productif, un enfant à domicile et un soignant compétent. Et je ne parle que des trois repas de base par jour plus des collations. Mme Hesz a déclaré que ce sont encore les mères qui travaillent, plutôt que les pères, qui prennent en charge la majorité des enfants scolarisés à domicile tout au long de la pandémie, raison pour laquelle leur carrière est la plus durement touchée.

Elle a ajouté: «La garde d’enfants est le travail le plus difficile et le plus sous-évalué de notre société. À la maison, ce sont encore les mères qui assument l’essentiel du fardeau de la garde des enfants – c’est culturel mais aussi pratique car les femmes sont moins susceptibles de gagner autant que leurs partenaires masculins. Cela demande de nombreuses compétences et surtout de la concentration – une ressource que nous n’avons tout simplement pas à l’heure actuelle.

en relation

Des appels ont été lancés aux entreprises pour qu’elles subventionnent les frais de garde d’enfants pour soutenir les parents. La garde d’enfants à domicile rémunérée est toujours autorisée sous les restrictions de verrouillage, ce que Mme Hesz a décrit comme une «lueur d’espoir».

L’entrepreneur, dont l’application de garde d’enfants Bubble fournit des baby-sitters et des nounous à bref délai, a ajouté qu’un nombre croissant de parents qui utilisent son application font payer les frais de garde d’enfants.

Elle a déclaré: «Nous sommes contactés chaque jour par des entreprises qui comprennent que l’investissement dans la garde d’enfants est la différence qu’elles peuvent faire.

«Investir dans la garde d’enfants pour les employés est bon pour tout le monde. Les parents restent engagés dans les carrières qu’ils aiment et les entreprises maintiennent leur productivité vivante et retiennent les meilleurs talents. »