La clameur s’est intensifiée après qu’un haut fonctionnaire du Bureau de la responsabilité budgétaire a admis aux députés que l’impact plus large sur les recettes fiscales de l’hospitalité n’était «pas reflété» quand il a estimé une aubaine de 360 ​​millions de livres sterling pour le Trésor grâce à la modification fiscale.

Les députés de tous les principaux partis et du Royaume-Uni ont plaidé auprès de la chancelière pour qu’elle retarde la suppression des achats au détail sans TVA pour les touristes non européens afin de permettre un examen complet, avertissant que le changement risque de tuer les détaillants, les emplois manufacturiers traditionnels et les hôteliers en chaque région.

Les chefs d’entreprise du continent ont exprimé leur étonnement et leur satisfaction face à la décision britannique, prévoyant un boom des dépenses touristiques sur leurs marchés.

Les Echos, l’équivalent français du Financial Times, a déclaré que le gouvernement britannique «prenait le risque de désavantager Londres par rapport à Paris en termes d’attractivité» et a demandé: «Pourquoi diable Londres se tire-t-elle une balle dans le pied en termes de compétitivité, au moment même où la France s’apprête à étendre son remboursement d’impôt?

Il a décrit la décision de M. Sunak comme «l’un des effets secondaires les plus inattendus du Brexit» et a déclaré «à Paris et à Milan, pendant ce temps, tout le monde se frotte les mains».

en relation

Le maire de Londres, Sadiq Khan, est intervenu en qualifiant la taxe d ‘«erreur dommageable» dont les effets négatifs se feraient sentir non seulement dans les magasins de produits de luxe du West End, mais «dans tout le pays».

Dans le Friday’s Standard, il a exhorté les gens à se joindre à la manifestation «avant qu’il ne soit trop tard» et prévient: «Cela pourrait coûter jusqu’à 41 000 emplois au pire moment possible.» L’avertissement est venu comme:

* Les députés conservateurs prévoient d’utiliser un débat de la Chambre des communes sur le sort des grandes rues de Grande-Bretagne jeudi pour appeler à une révision complète et faire pression sur le ministre des Communautés Kelly Tolhurst.

* Des dizaines de députés écossais de tous les partis ont exhorté le chancelier à annuler le raid fiscal, avertissant que les fabricants traditionnels comme les fabricants de cachemire Johnstons of Elgin perdraient des ventes. L’ancien secrétaire conservateur écossais David Mundell a déclaré au Standard: «Il y a beaucoup de controverse sur les chiffres que le Trésor utilise. Mais il est clair qu’effectuer cet énorme changement au milieu de la crise Covid alors que les détaillants et les entreprises ont vraiment lutté n’est pas sensé.

* Les députés soutenant l’industrie vitale de la mode au Royaume-Uni se sont balancés derrière la campagne. Le Dr Lisa Cameron, députée du Parti national écossais et présidente du groupe multipartite du textile et de la mode, a déclaré: «Le groupe parlementaire multipartite s’oppose à cette politique gouvernementale catastrophique. C’est la dernière chose dont les secteurs déjà gravement endommagés par Covid-19 ont besoin. »

en relation

M. Sunak a annoncé le 11 septembre la soi-disant taxe de séjour – officiellement connue sous le nom de fin du régime TVA d’exportation au détail, en vertu de laquelle les touristes de l’extérieur de l’UE peuvent échapper au paiement de la TVA sur les biens qu’ils emportent chez eux.

Le Trésor a déclaré qu’il économiserait 500 millions de livres sterling à l’époque, mais le Bureau de la responsabilité budgétaire a fait état d’une économie nette de 360 ​​millions de livres sterling lors de l’examen des dépenses de la semaine dernière.

Cependant, même ce chiffre inférieur est maintenant mis en doute par les députés après que le membre de l’OBR Andy King a été invité mercredi à savoir s’il prenait en compte l’impact économique plus large sur les recettes fiscales.

Interrogé sur la question de savoir si la «taxe de séjour» pourrait en fait coûter plus cher au Trésor que ce qu’elle rapporte, M. King a répondu: «Je crains de ne pas avoir examiné cela spécifiquement, donc je n’ai pas de réponse pour vous.» Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Comme nous l’avons toujours dit, étendre le programme d’exportation de TVA au détail à l’UE signifierait subventionner les achats des visiteurs de l’UE pour un coût de plus d’un milliard de livres sterling.