Bien que Luis Miguel, également connu sous le nom de «El Sol» soit reconnu dans le monde entier grâce à son grand talent et son charisme sur scène, lorsqu’il a interprété ses chansons emblématiques, en 2018 une série biographique créée sur Netflix, qui a réuni un succès total grâce au public fan de l’artiste, car on le sait, ce contenu audiovisuel est basé sur l’histoire et les expériences de la chanteuse.

De même, grâce aux épisodes de la série produite par Gato Grande et MGM, et mettant en vedette le talentueux et célèbre Diego Boneta, a révélé au public des centaines de secrets et d’aspects de la vie de “LuisMi” que de nombreux utilisateurs ne connaissaient pas.

L’une des révélations que la série de Luis Miguel a données sur Netflix a été la relation du chanteur avec les médias, qui est l’une des plus connues que les célébrités les ont détestées … Là, on a vu que l’image imposante qui met en valeur le ” Sol de México »avant les micros n’est pas toujours le même dans les coulisses, donc l’annonceur Rose Yordi Il s’est exprimé sur cette facette de l’artiste et a révélé au public quelle est sa plus grande faiblesse, se remémorant une curieuse anecdote où il l’a découverte.

Le célèbre ancien animateur des émissions mexicaines à succès «Otro Rollo» et «Está Cañón», a rappelé une interview de Luis Miguel chez Versace à Miami: «Le jour où nous avons enregistré Luis Miguel, une chose très drôle nous est arrivée: nous étions en La maison de Versace et moi étions dans le stand et il recevait un journaliste du monde entier toutes les 20 minutes “, a-t-il commencé par son histoire dans des déclarations pour” El Frasco “, le programme d’interview diffusé sur Internet, animé par Mau Nieto et Román Torres.

De la même manière, Yordi Rosado a continué à parler de son expérience dans le contenu: «Je suis resté dans la cabine et j’ai vu ce qui était enregistré entre une entrée et une autre sortie. Le salaud, les cheveux, la chemise étaient impeccables. Et au moment où il est sorti et qu’il n’y avait plus de journalistes, je l’ai tout de suite vu super insécurisé. Est-ce que les cheveux vont bien? Qu’est-ce que j’ai dit? Ce n’est pas une exagération », a déclaré le chauffeur.

L’annonceur a laissé entendre qu’il avait été surpris par ce qu’il avait vu à ce moment-là et qu’il avait compris quelque chose de curieux sur la personnalité de l’un des artistes mexicains les plus célèbres au monde, le bien-aimé Luis Miguel.

«En fait, j’ai réalisé qu’il était très, très nerveux et lorsqu’un autre journaliste était sur le point d’entrer, c’était: faites-moi savoir une minute avant qu’ils n’entrent. Quand la personne est arrivée, il s’est immédiatement assis, a pris un galant», a déclaré Yordi.

Tous les autres détails sur les expériences de Yordi avec «LuisMi» sont disponibles dans la vidéo du programme susmentionné, via son compte YouTube. De la même manière, nous mettrons le contenu ici.

Quant à la série susmentionnée du chanteur, on sait que le tournage de la deuxième saison a commencé le 7 janvier 2020, cependant, elle est actuellement encore en pause en raison de la contingence sanitaire mondiale, cependant, on s’attend à ce que Pour 2021, le tournage reprendra afin que les chapitres déjà en cours puissent être terminés, et vers le mois de mai, la première de la deuxième saison tant attendue de l’histoire de Luis Miguel pourra être faite.