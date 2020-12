P

les risoners en fauteuil roulant de la prison de Pentonville à Londres se voient refuser la possibilité d’aller à l’extérieur dans une pratique condamnée comme «totalement inacceptable» par un chien de garde du gouvernement.

L’inspecteur en chef des prisons Charlie Taylor a déclaré que le fait de ne pas permettre aux détenus handicapés de prendre l’air frais était un exemple du «traitement et des conditions inadéquats pour les prisonniers handicapés» alors qu’il critiquait les normes à l’intérieur de la prison vieille de près de 200 ans.

M. Taylor a également averti que certains détenus handicapés n’étaient «pas en mesure de prendre une douche régulièrement parce que les douches n’étaient pas accessibles» et que 70% ont déclaré se sentir «victimisés» par le personnel.

Il dit que les prisonniers en fauteuil roulant devraient être déplacés vers d’autres prisons s’ils ne peuvent pas avoir de temps à l’extérieur pendant la journée et fait une série d’autres recommandations sur l’amélioration des conditions des handicapés et des autres détenus.

Il ajoute: «Le traitement et les conditions des détenus handicapés étaient inadéquats. L’aménagement de Pentonville empêchait un accès suffisant aux installations et certains détenus, en particulier les personnes en fauteuil roulant, ne pouvaient pas sortir. C’était totalement inacceptable. »

La réprimande de M. Taylor intervient dans la dernière évaluation accablante de son inspection des conditions à Pentonville, qu’il décrit comme «l’une des institutions les plus anciennes et les plus célèbres du pays» et «en grande partie inchangée structurellement depuis près de 180 ans».

La prison, qui compte un peu moins de 1000 détenus, a subi ces dernières années une évasion très médiatisée, de la drogue introduite par drone à travers des vitres brisées, un homicide et plusieurs suicides, dont quatre dans la période couverte par la dernière inspection.

M. Taylor dit que des progrès «fragiles» ont été accomplis malgré cela, mais énumère une série de problèmes en suspens, y compris de graves préoccupations au sujet de la sécurité qui ont laissé un tiers des détenus déclarant ne pas se sentir en sécurité.

Il dit que la «mauvaise» réponse aux sonneries d’urgence est une des raisons et ajoute: «Tout au long de l’année, plus de 30 pour cent – et sur certaines ailes jusqu’à 50 pour cent – des sonneries de cellules n’ont pas répondu dans les cinq minutes. et beaucoup mettaient beaucoup plus de temps à répondre.

«De nombreux prisonniers ont exprimé des inquiétudes pour leur sécurité étant donné le temps qu’il fallait pour obtenir une réponse aux cloches des cellules.»