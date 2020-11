Jenna Johnson et Val Chmerkovskiy sont tous deux revenus pour Dancing With the Stars cette saison, mais ils ont passé plus de temps avec leurs partenaires célèbres qu’eux-mêmes grâce aux mesures de sécurité strictes mises en place par les producteurs contre les coronavirus. Dans une interview exclusive, Johnson a déclaré à PopCulture qu’être séparée de son mari était la «partie la plus difficile» des nouvelles mesures pour elle. Johnson et Chmerkovskiy se sont mariés en avril 2019.

Cela a été “une saison tellement différente” grâce au plan de sécurité et beaucoup de danseurs étaient “un peu effrayés d’y entrer”, a déclaré Johnson, ajoutant que c’était “une telle bénédiction” que tout le monde soit en bonne santé pendant la saison. Le coût pour s’assurer que le spectacle puisse continuer sans aucune pause était d’isoler les duos concurrents pour empêcher la propagation du virus. Cela signifiait que pendant neuf semaines, Johnson a vécu loin de Chmerkovskiy. Les autres pros mariés – Emma Slator et Sasha Farber, ainsi que Daniella Karagach et Pacha Pashkov – ont également été séparés.

Johnson a dit qu’être séparé était “la partie la plus difficile”, et qu’il était “assez difficile” de ne pas courir vers Chmerkovskiy pour le serrer dans ses bras et l’embrasser alors qu’ils étaient sur le même plateau. “Mais je suis vraiment reconnaissant à Dancing With the Stars, qu’ils ont pris toutes les précautions si sérieusement”, a déclaré Johnson. “Et que nous avons pu travailler.”

Alors que Johnson et son partenaire célèbre, Nev Schulman, ont atteint les demi-finales, Chmerkovskiy et Monica Aldama ont été éliminés le 26 octobre. C’était doux-amer pour Johnson, qui était heureux de le retrouver à la maison mais était triste de le voir. quitter la compétition. “J’étais tellement déçue pour lui quand il a été éliminé parce que j’aime le regarder dans la série et juste le regarder jouer et danser”, a-t-elle déclaré à PopCulture. “Donc je suppose que le bon côté était que je dois le ramener à la maison.” Après l’élimination de Chmerkovskiy, le couple s’est rendu au Terranea Resort, sept mois après leur premier anniversaire de mariage.

Il ne reste plus que deux épisodes de Dancing With the Stars Saison 29, ce qui signifie que la pression est montée à 11. Il y a des attentes élevées pour Shulman et Johnson, qui ont été parmi les meilleurs buteurs de la saison. Les deux ont frappé à nouveau la piste de danse à 20 h HE sur ABC lundi. Les autres duos restants sont Justina Machado et Farber, Skai Jackson et Alan Bersten, Johnny Weir et Britt Stewart, Nelly et Karagach, et Kaitlyn Bristowe et Artem Chigvintsev.