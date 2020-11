Danse avec les étoiles, l’amie proche de la danseuse professionnelle Jenna Johnson, Lindsay Arnold, vient d’accueillir son premier enfant et Johnson a hâte de la rencontrer. Arnold et son mari Sam Cusick ont ​​accueilli sa fille Sage Jill Cusick le 2 novembre. Mais comme les acteurs et l’équipe de DWTS sont isolés de leurs amis et de leur famille pendant la saison, Johnson n’a toujours pas rencontré le jeune Sage en personne.

Dans une exclusivité avec PopCulture.com, Johnson a déclaré qu’Arnold menait une vie “incroyable” et “aimante” en tant que maman d’une petite fille. “Je suis tellement fier et heureux pour elle, la voyant comme une mère”, a déclaré Johnson. «J’ai l’impression que c’est quelque chose dont elle a toujours voulu et dont elle a toujours parlé. Mais maintenant le regarder se produire, c’est tellement beau. Donc j’ai hâte de voir et de rencontrer bébé Sage. Je suis tellement excité.

Arnold a partagé de fréquentes mises à jour avec les fans sur Instagram pendant son parcours de grossesse et a également partagé une vidéo sur la naissance de Sage le 8 novembre. Vendredi, elle a partagé une mise à jour post-partum avec les fans, notant qu’elle est “incroyablement reconnaissante” pour son corps. «Je pense qu’il est facile de ne se sentir reconnaissant pour notre corps que lorsque nous sentons que nous sommes à notre forme optimale, mais je ne me suis vraiment jamais senti plus fier de mon corps et ses muscles fatigués / endoloris, mes mamelons endoloris et ma nouvelle cicatrice de section C. cela me rappellera toujours le jour le plus spécial de ma vie où nous avons eu la chance de tenir notre petite fille pour la première fois », a écrit Arnold.

Entre les épisodes, les danseurs ont dû être isolés avec leurs partenaires pour aider à ralentir la pandémie de coronavirus. Cela signifiait non seulement que Johnson ne pouvait pas rencontrer le bébé d’Arnold tout de suite, mais elle ne pouvait pas non plus célébrer son anniversaire d’un an avec son mari Val Chmerkovskiy avant son élimination plus tôt cette saison. “Le voir sur le plateau et ne pas courir et pouvoir l’embrasser, le serrer dans ses bras ou le toucher … c’était assez difficile”, dit-elle. “Mais je suis vraiment reconnaissant à Dancing With the Stars, qu’ils aient pris toutes les précautions si sérieusement et que nous ayons pu travailler.”

Alors que Johnson attend une chance de rencontrer Sage, elle a certainement une assiette pleine. Elle est l’une des premières à remporter le trophée Mirror Ball cette saison, grâce à ses bons scores avec son partenaire célèbre, l’hôte Catfish, Nev Schulman. Le statut de favori est un peu intimidant pour Johnson, surtout à la fin de la saison.

“Ce mot est tout simplement terrifiant parce que j’ai l’impression, surtout cette saison … qu’il fait des tongs chaque semaine”, a déclaré Johnson à PopCulture. “Je pense que c’est si proche de tous les candidats restants, que ça pourrait aller dans n’importe quel sens. Et donc je pense que Nev et moi voulons juste rester cohérents. Continuez à faire ce que nous faisons et concentrez-vous à être de notre mieux chacun. la semaine.” Johnson et Schulman reviendront sur la piste de danse pour les demi-finales à 20 h HE sur ABC lundi.