Sharna Burgess a été repérée en vacances avec Brian Austin Green, ce qui a suscité des rumeurs sur le fait que les deux étaient ou non dans une aventure sérieuse. Les deux ont été vus lors d’un voyage à Hawaï au Four Seasons Hualalai à la fin du mois de décembre. C’est également au même endroit que Green a épousé son ex-femme, Megan Fox, avant leur divorce. Burgess et Green n’ont rien confirmé, mais inférer des publications Instagram suggèrent que les deux se dirigent vers la nouvelle année dans un esprit amoureux.

La professionnelle de Dancing With the Stars a partagé un article sentimental pour le coup d’envoi de 2021. Parmi son message inspirant, il y avait une ligne sur de nouvelles aventures à venir dans sa vie. «Je vois des choses entrer dans mon monde que je manifeste depuis longtemps», a-t-elle écrit. «Je crois que c’est parce que je suis enfin prêt pour eux. L’univers… elle le sait. Elle l’a toujours fait. Plus bas dans son message, Burgess, qui est revenue au concours de danse ABC après avoir pris une saison de congé après sa victoire au Mirrorball Trophy, a déclaré qu’elle entamait l’année sans résolution, mais qu’elle voulait continuer à se concentrer sur des choses qu’elle peut contrôler comme l’amour. «L’amour pour moi-même, l’amour pour mon peuple et l’amour pour même ceux qui ne l’ont pas pour moi», a-t-elle ajouté.

Un jour avant que cela soit allé sur sa page Instagram, Burgess a téléchargé une photo d’elle-même se prélassant à l’extérieur de la station et regardant l’océan couvert de soleil. «Premières vacances depuis longtemps, meilleures vacances de toute une vie», ajoute un cœur dans la légende. «Je vous envoie tous de l’amour. Restez en sécurité et restez en bonne santé. 2021 allons-y. » Sur sa page, le juge Masked Dancer a également publié une photo d’Hawaï, un selfie sur lequel sa légende disait: «À part mes enfants, rien ne me reconnecte à la vie comme le son de l’océan.» Une deuxième photo du voyage est montée pour commémorer la nouvelle année, «Retrouvons tous le lien avec l’amour et la convivialité.»

Green a connu une année de montagnes russes en 2020 en raison de sa séparation avec Fox. Le drame s’est répandu lorsque Fox, qui est maintenant en couple avec Machine Gun Kelly, a appelé Green pour avoir utilisé leurs trois enfants pour renforcer son influence sur les réseaux sociaux. L’ancien couple s’est marié en 2010 et a des enfants âgés de quatre à huit ans.