Dancing With the Stars La saison 29 se poursuivra lundi sans la pro Cheryl Burke en compétition. Elle et la chanteuse AJ McLean des Backstreet Boys ont été éliminées à la fin de l’épisode de la semaine dernière. La décision a surpris les fans et Burke a elle-même déclaré qu’il était décevant de recevoir de faibles scores de la part des juges après tout le travail acharné qu’ils y ont consacré. Burke est la pro la plus ancienne de DWTS et tout le monde a “un immense respect” pour elle, y compris sa collègue professionnelle Jenna Johnson qui a partagé ses sentiments dans une récente interview exclusive avec PopCulture.

“Écoutez, elle est depuis le début. Je pense qu’elle est l’OG”, a déclaré Johnson à propos de Burke lorsqu’on lui a demandé si elle avait été un mentor pour les jeunes danseurs. Johnson a dit qu’elle était “reconnaissante que Cheryl était là” pour elle quand elle a rejoint le spectacle. Johnson, qui est jumelé avec l’animateur Catfish Nev Schulman cette saison, a rejoint DWTS en tant que danseur de troupe dans la saison 18, tandis que Burke est un pro de la série depuis la saison 2. Burke a remporté le trophée Mirror Ball pour les saisons 2 et 3 avec Drew Lachey et Emmitt Smith, respectivement.

Le score le plus élevé de Burke et McLean de la saison est survenu lors de la semaine 6 lorsqu’ils ont reçu un 27 sur 30 des juges. Ils ont été éliminés à la semaine 9 après avoir marqué un 23 pour leur danse individuelle. Les juges ont choisi de sauver Johnny Weir et Britt Stewart au lieu de McLean et Burke. Après avoir été éliminée, Burke a exprimé sa frustration face au faible score dans une interview avec Entertainment Tonight. “Il y a des règles dans la salle de bal, et en ce qui me concerne, c’est un spectacle de salle de bal, j’ai pensé”, a-t-elle dit, ajoutant que la façon dont les couples sont notés n’est “tout simplement pas cohérente”.

Les scores durs des juges Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli et Derek Hough ont préoccupé les fans tout au long de la saison. Les téléspectateurs ont été particulièrement durs envers Inaba, l’accusant d’être dure avec Artem Chigvintsev et Kaitlyn Bristowe. Johnson a défendu les juges mais a compris d’où venaient les fans.

“Je me sens parfois pour les juges, car je pense qu’ils font venir ces fans très passionnés”, a déclaré Johnson à PopCulture. “Mais écoutez, encore une fois, j’adore les fans. Et j’aime quand ils ont toujours notre dos et nous soutiennent ou défendent … les danseurs et les célébrités. Mais encore une fois, Carrie Ann doit faire son travail. Et ainsi Je ressens pour elle aussi. Son travail est de critiquer et d’analyser notre danse. Et donc je suis tombé amoureux d’elle cette semaine. Mais je pense que c’est la raison pour laquelle elle est dans la série depuis si longtemps parce qu’elle peut gérer ça. “

Johnson et Shulman ont fait les demi-finales, diffusées lundi à 20 h HE sur ABC. Les autres couples restants sont Weir et Stewart, Nelly et Daniella Karagach, Skai Jackson et Alan Bersten, Bristowe et Chigvintsev, et Justina Machado et Sasha Farber.