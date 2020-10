Peta Murgatroyd se remet après que la pro de Dancing With the Stars a “sauté” trois de ses côtes dans le cadre d’une blessure bizarre qu’elle a subie lors de la compétition de la nuit des années 80 la semaine dernière. Murgatroyd, qui a été éliminé aux côtés de son partenaire Vernon David lors de l’émission Top 11 de lundi après avoir marqué un 21/30 pour leur cha cha à Kool & the Gang’s “Celebration”, s’est ouvert à Entertainment Tonight par la suite sur la façon “étrange” dont elle s’était blessée.

“Quand j’ai obtenu les scores des juges la semaine dernière, je me tenais là à penser:” Quelque chose ne va pas “”, se souvient-elle. «Je pouvais juste sentir que ça se raidissait… et alors que je marchais, nous sommes montés les escaliers pour remonter dans notre zone de skybox, et je ne pouvais pas tourner la tête. Se précipitant hors de la scène pour être vue par l’équipe médicale, la danseuse a appris que sa douleur au cou était en fait causée par trois de ses côtes qui avaient «éclaté», ce qu’elle a noté comme «étrange», car elle ne sait pas comment cela aurait pu eu lieu. “Je vais bien [now]. Je vais très bien, et je ne sais pas comment c’est arrivé », a admis Murgatroyd.

Le pro a ajouté qu’après avoir passé tant de temps ensemble pendant leur temps sur DWTS, elle et son ancien partenaire joueur de la NFL “s’aiment beaucoup” et “ont passé un bon moment”. Elle a poursuivi: “Nous avons eu un lien agréable qui s’est formé et j’espère vraiment que nous pouvons simplement le perpétuer dans nos vies maintenant pour toujours. Cela a été un plaisir de le connaître et de connaître ses histoires et sa vie.”

“La vie est une question d’inattendu”, a déclaré l’athlète à propos de leur élimination. “Mais c’est super, tu sais? J’ai fait un super voyage. J’ai rencontré Peta et Nelly … même s’il y a COVID [concerns], pouvoir passer des moments avec ces gars pendant le spectacle était génial. “

Murgatroyd n’est pas le seul concurrent à se blesser cette saison. Après que la performance Disney Night de Sharna Burgess avec son partenaire Jesse Metcalfe ait révélé une attelle de cheville le 6 octobre, la danseuse éliminée depuis a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle avait combattu une grave entorse de la cheville pendant toute la saison. “Oh, c’est juste la première fois que vous le voyez tous!” Burgess a dit au moment de son accolade. “Je me suis attaché la cheville depuis la première semaine. J’ai vraiment roulé la cheville avant notre première danse et c’est une grave entorse. … C’est pourquoi je porte des chaussures plates.” L’ancienne Bachelorette Kaitlyn Bristowe, qui est jumelée à Artem Chigvintsev, a également subi une blessure à la cheville au cours de la deuxième semaine de compétition, mais une IRM a révélé que rien de grave ne s’était produit, simplement des tendinites et des attelles de tibia.