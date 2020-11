UNE

Selon Owen Hargreaves, le rsenal devrait envisager de suivre le modèle du Bayern Munich consistant à prêter davantage de ses jeunes joueurs les plus brillants pour s’assurer qu’ils réalisent leur plein potentiel au club.

Mikel Arteta a beaucoup de jeunes talents à sa disposition, et la concurrence féroce pour les places était l’une des raisons pour lesquelles Mesut Ozil – le joueur le mieux payé du club – n’a pas réussi à faire partie des équipes d’Arsenal en Premier League ou en Europa League.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Bayern Hargreaves a été impressionné par les talents émergents d’Arsenal, mais a averti que les jeunes joueurs veulent un football régulier – et, comme Jadon Sancho et l’ancien Gunner Serge Gnabry l’ont montré – sont de plus en plus disposés à aller de l’avant pour le trouver.

“Parfois, cela peut être bon – je pense à Phillip Lahm, Toni Kroos et David Alaba – ils ont contracté des prêts de deux ans du Bayern Munich et joué au football à Hoffenheim, à Stuttgart et Leverkusen pour obtenir ces représentants.

“Ils ont joué au football européen pour de grandes équipes en Bundesliga, puis sont revenus et sont entrés dans l’équipe du Bayern.

“Vous pourriez voir cela de ces enfants parce qu’en ce moment, on a l’impression qu’ils pourraient probablement jouer plus.”