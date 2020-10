La première diffusion en direct de Carla Stevenné l’a terrifiée. Dans le cadre du groupe bêta d’influenceurs d’Amazon Live, elle avait besoin de trouver des choses à vendre et de trouver comment remplir l’heure qui lui était allouée. Elle n’avait jamais essayé de vendre des produits en direct auparavant, et encore moins de passer 60 minutes à parler à elle-même et à une caméra. Elle a regardé autour de sa maison. Quelques éléments se sont démarqués: un haut-parleur Bluetooth étanche, des bandes Crest 3D Whitestrips et une machine à karaoké Bluetooth.

«Je regarde l’heure, j’étais à 15 minutes, [and] Je me dis: ‘OMG, 45 minutes de plus pour arriver à une heure – je ne sais pas comment je vais faire ça.’ »Dit-elle.

Presque personne n’a écouté le premier flux de Stevenné, mais maintenant, plus de 200 flux plus tard, elle dit qu’une heure est loin d’être aussi intimidante et que des centaines de personnes peuvent se connecter à la fois.

2020 a été l’année du shopping en direct pour les entreprises technologiques américaines. Amazon a lancé Amazon Live pour les influenceurs en juillet, et Instagram et Facebook ont ​​lancé des fonctionnalités d’achat en direct en août. La division R&D de Google, Area 21, a également lancé Shoploop, qui n’est pas en direct mais propose des histoires achetables, et les petites startups ont poursuivi leurs efforts pour faire du shopping en direct non seulement une chose, mais aussi l’avenir du commerce de détail. Sur chaque plate-forme, cela finit par ressembler à une touche moderne de QVC – mais avec des influenceurs au lieu de célébrités, et ces influenceurs obtenant une part des ventes.

Carla Stevenné a présenté des produits de beauté lors d’une récente diffusion en direct.

Les entreprises technologiques ont de bonnes raisons de croire que le shopping en direct pourrait être important aux États-Unis: il est déjà massif en Chine. En mars, 60 millions de personnes se sont connectées aux flux en direct des achats, soit une augmentation de 126 millions par rapport à juin dernier, selon un rapport publié par le China Internet Network Information Center. Même Kim Kardashian West s’est associé à un influenceur chinois prolifique sur un flux de shopping en direct et aurait vendu 15000 bouteilles de parfum presque instantanément.

«Le shopping en direct est vraiment fantastique de découverte et de considération en une seule fois, et c’est naturellement un moyen qui se prête au divertissement, donc le shopping en tant que divertissement», déclare Layla Amjadi, responsable produit d’Instagram pour le shopping. «Vous pouvez non seulement découvrir ce produit, mais aussi en entendre parler, le voir en mouvement, le voir en action.»

De plus, avec une pandémie qui a fermé les vitrines des magasins de détail, la transition vers les achats en ligne ne fait que s’intensifier. Le shopping en direct pourrait devenir un principe du commerce de détail, en particulier lorsqu’il est associé à la portée et à l’enthousiasme des influenceurs.

Hélène Heath montre du mascara dans l’une de ses vidéos Shoploop.

Amjadi dit que 40000 personnes se sont connectées lorsque le maquillage YouTuber Nikita Dragun a organisé un événement shopping en direct sur Instagram. Cinq mille articles ont été ajoutés aux paniers d’achat dans tout le segment, dit-elle. Et les ventes ont été une aubaine pour Dragun puisqu’elle ne vendait que ses propres produits de marque.

«Il y a beaucoup de demande latente pour découvrir des marques et des produits de la part des personnes que vous admirez et que vous souhaitez imiter», dit Amjadi. «Les créateurs peuvent cependant apparaître sur Instagram à plusieurs titres. Ils peuvent apparaître dans une capacité de marketing ou de vente, et ils font souvent, de plus en plus, les deux. »

Les influenceurs qui ne vendent pas leurs propres produits pourraient gagner de l’argent grâce aux liens d’affiliation, selon la plateforme. Amazon accepte les liens d’affiliation pour ses événements en direct, tandis qu’Instagram exige que les marques s’inscrivent sur Facebook avant de passer en ligne. Seules les marques peuvent gagner de l’argent sur Instagram pour le moment, et Facebook obtient une part de la transaction.

Essentiels pour vivre le succès du shopping, les influenceurs ont déjà gagné la confiance et l’admiration de leurs abonnés, déclare Lauren Beitelspacher, professeure agrégée de marketing au Babson College, ce qui en fait de parfaits vendeurs.

«Ce shopping en direct avec des influenceurs, c’est comme si vous faisiez du shopping avec un ami ou quelqu’un à qui vous aspirez vraiment à être», dit-elle. “Je vois que cette tendance ne fait que s’intensifier.”

Les créateurs doivent trouver un équilibre entre “ressembler à un ami” et “essayer d’inciter votre public à l’acheter”

La communication entre les streamers et les téléspectateurs est une composante majeure des achats en direct. Comme avec le stream de Stevenné, les téléspectateurs peuvent poser des questions pour en savoir plus. Facebook met l’accent sur l’aspect interactif des achats en direct dans son guide des bonnes pratiques. Répondre à tous ceux qui ont des messages publicitaires ou des commentaires peuvent aider à «les transformer en nouveaux clients», indique le guide.

Cependant, tous les créateurs n’ont pas encore eu beaucoup de succès. Google a embauché Hélène Heath pour créer du contenu beauté pour le lancement de Shoploop, mais Heath n’a pas gagné d’argent grâce aux liens d’affiliation qu’elle a inclus avec ses neuf vidéos. Elle n’a pas non plus fait plus de vidéos depuis la fin de cet accord initial. Stevenné dit qu’elle a pu se concentrer sur son influence à plein temps, grâce à son succès sur le service d’achat en direct d’Amazon, mais elle doit encore acheter tous les produits elle-même, dans l’espoir de gagner de l’argent avec les ventes. Heath vend toujours des produits sur son Instagram également, via des publications de marque traditionnelles et des liens d’affiliation vers des produits.

«Il y a définitivement un équilibre entre le fait de ressembler à un ami qui est vraiment amoureux des produits et d’essayer ensuite de convaincre votre public de l’acheter afin que vous puissiez en tirer un profit», déclare Heath.

Une fois que chaque influenceur commence à vivre, l’assaut du marketing produit ne s’arrêtera probablement pas.