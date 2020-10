Un nombre croissant de maisons équipées de panneaux solaires et de batteries ont le potentiel d’aider à alimenter des régions entières avec des énergies renouvelables. En travaillant ensemble, les foyers équipés de systèmes solaires transforment les quartiers en centrales électriques virtuelles capables de renvoyer le courant au réseau et d’éviter les pannes d’électricité.

Ces systèmes d’énergie solaire interconnectés font leur apparition dans le monde entier – des complexes d’appartements en Californie et dans l’Utah aux logements sociaux en Australie du Sud. À l’avenir, les centrales électriques virtuelles pourraient même être constituées de flottes de véhicules électriques. C’est la prochaine génération de technologie d’énergie solaire.

Les centrales électriques virtuelles gagnent du terrain car elles résolvent de gros problèmes liés au vieillissement des réseaux électriques. Ils peuvent remplacer les centrales électriques sales fonctionnant aux combustibles fossiles. Ils peuvent également rendre les réseaux plus résistants aux catastrophes liées au changement climatique comme les ouragans et les incendies de forêt. Contrairement aux centrales électriques traditionnelles et même aux grandes fermes solaires, les centrales électriques virtuelles distribuent la production d’énergie sur une zone plus large – elles ne sont donc pas aussi vulnérables à une calamité localisée.

Nous avons décrit le fonctionnement d’une centrale électrique virtuelle et ce qui en fait un outil puissant dans les efforts visant à prévenir une catastrophe climatique et à garder les lumières allumées en cas de catastrophe. Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus.