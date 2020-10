La Terre est sur le point d’obtenir une mini-lune temporaire – et celle-ci pourrait être une jonque spatiale. Les chercheurs suivent un objet qui semble être capturé par la gravité terrestre pendant quelques mois cet hiver avant de retourner en toute sécurité dans le système solaire. Il peut s’agir d’un astéroïde standard, mais certains astronomes disent que le chemin de l’objet mystérieux indique qu’il pourrait faire partie d’une fusée des années 1960.

«Je suis assez enthousiaste à ce sujet», a déclaré Paul Chodas, directeur du Center for Near Earth Object Studies de la NASA à l’Associated Press. Chodas est l’un des plus grands experts mondiaux en matière d’astéroïdes et est à l’affût du retour de débris spatiaux depuis des décennies, a-t-il déclaré à l’AP.

L’objet a été identifié pour la première fois le mois dernier par des chercheurs à Hawaï. Ils l’ont nommé 2020 SO et l’ont désigné comme un astéroïde géocroiseur.

Mais l’objet est un peu bizarre pour un astéroïde typique. Il se déplace relativement lentement, il est sur le même plan que la Terre, et il a une orbite presque circulaire autour du Soleil, tout comme la Terre. Toutes ces caractéristiques sont des «drapeaux rouges», selon Chodas, qui pourraient indiquer que l’objet a déjà été lancé depuis la Terre.

«C’est précisément le genre d’orbite qu’un étage de fusée séparé d’une mission lunaire suivrait, une fois qu’il passerait près de la Lune et s’échapperait en orbite autour du Soleil. Il est peu probable qu’un astéroïde ait évolué vers une orbite comme celle-ci, mais pas impossible », a déclaré Chodas à CNN en septembre.

L’objet semble mesurer 26 pieds de long, environ la même taille que l’étage supérieur d’une fusée Centaur. Cela, plus son chemin à travers le système solaire, en fait un bon match pour le propulseur de fusée qui a aidé au lancement de la mission Surveyor 2 de la NASA en 1966. La mission elle-même a été un échec. Après son lancement réussi, l’un des propulseurs à bord du vaisseau spatial a mal fonctionné, l’envoyant caréner dans la Lune.

Un vaisseau spatial Surveyor NASA

Le propulseur qui a lancé le vaisseau spatial malheureux a continué à dépasser la Lune et à pénétrer dans le système solaire. Les chercheurs pourront déterminer si 2020 SO est le booster, et non une roche spatiale une fois, l’objet se rapproche un peu plus. Les boosters comme celui-ci sont faits de métal relativement léger – ils ne bougeront pas de la même manière qu’une roche dense dans l’espace.

Quel que soit l’objet, il devrait rester sur l’orbite de la Terre pendant quelques mois cet hiver avant de continuer son chemin. Seuls quelques-uns de ces objets capturés temporairement (ou, de manière informelle, des mini-lunes) ont été observés, dont un qui traînait entre 2006 et 2008, et un autre qui est resté inaperçu pendant environ un an, avant de partir en mars 2020.