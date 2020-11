L’émission de téléréalité de MTV, Floribama Shore, est en attente après qu’un membre de l’équipe de production a été testé positif pour le coronavirus. La quatrième saison de l’émission n’a pas été officiellement annoncée, mais la production était déjà en cours à Lake Havasu, en Arizona. La production sera suspendue pendant deux semaines pendant que les acteurs et l’équipe sont en quarantaine, rapporte Deadline.

Une fois que le membre de l’équipe a été testé positif, les acteurs et l’équipe seront mis en quarantaine pendant deux semaines, le producteur de la série 495 Productions respectant les exigences de sécurité locales et fédérales COVID-19. La série a été un succès pour MTV depuis ses débuts en 2017, avec sa troisième saison diffusée en novembre 2019. Les deux premières saisons ont été tournées à Panama City Beach, en Floride, tandis que la saison 3 a été tournée à St. Pete Beach, près de Tampa et Saint-Pétersbourg. Les stars de l’émission sont Kirk Medas, Candace Rice, Nilsa Prowant, Gus Smyrnios, Kortni Gilson, Jeremiah Buoni, Codi Butts et Aimee Hall. MTV n’a pas fixé de date de première pour la saison 4.

Floribama Shore est la dernière émission de téléréalité obligée d’arrêter la production en raison de la pandémie de coronavirus. Bravo a été contraint de suspendre la saison 11 de The Real Housewives of Beverly Hills, après qu’une personne liée aux produits ait été testée positive, a déclaré une source à PEOPLE. Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, Family Karma et les vraies femmes au foyer de New York ont ​​toutes été contraintes de suspendre la production en raison de tests positifs cet automne.

La pandémie de coronavirus n’a continué de s’aggraver qu’à l’automne. Vendredi, les États-Unis ont enregistré 205 557 nouveaux cas, selon les données de l’Université Johns Hopkins. C’est environ trois semaines après que le pays a vu le premier jour avec 100000 cas le 4 novembre, note USA Today. Plus de 13,1 millions de cas et plus de 265 000 décès ont été enregistrés aux États-Unis au cours de la pandémie. Dans le monde, il y a plus de 61,9 millions de cas et 1,4 million de décès.

En Arizona, où Floribama Shore est filmé, l’État a signalé samedi plus de 4100 nouveaux cas de coronavirus et 36 nouveaux décès, rapporte la République de l’Arizona. La vague a mis une pression accrue sur les hôpitaux de l’État. «Notre outil montre que nous allons dépasser 125% de notre capacité de lits autorisés à partir du 4 décembre environ et que nous continuerons cela pendant une période prolongée, probablement jusqu’à la mi-janvier», a déclaré le Dr Marjorie Bessel, la clinique en chef responsable de Banner Health, basé à Phoenix, a déclaré dans un briefing cette semaine. “Nous demandons à tout le monde de faire quelque chose maintenant. Veuillez considérer les mesures d’atténuation que vous entreprenez en tant qu’individu, en tant que famille et avec vos amis.”