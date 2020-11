The Witcher a de nouveau interrompu la production en raison d’un plus grand nombre de cas de coronavirus sur le plateau, selon un rapport publié par Deadline. La série originale de Netflix a été tournée au Royaume-Uni – l’un des rares endroits avec des restrictions suffisamment lâches pour que la production se poursuive, jusqu’à présent. Il y a eu quatre cas positifs samedi et Netflix prévoit une vaste série de tests à la recherche de plus.

Les initiés ont déclaré à Deadline que les cas positifs n’avaient pas été trouvés parmi le casting principal, bien que toutes les personnes impliquées dans l’émission seraient testées. Les personnes les plus proches des cas sont déjà isolées, tout comme celles qui ont pu avoir des contacts étroits avec eux. L’émission tournait aux studios Arborfield à l’extérieur de Londres, en Angleterre, et Netflix aurait l’intention de reprendre là-bas une fois qu’ils pourront être raisonnablement sûrs que c’est sûr. Malheureusement, c’est la deuxième fois que l’émission est suspendue, les fans peuvent donc attendre encore plus longtemps qu’ils ne le pensaient pour de nouveaux épisodes.

The Witcher a suspendu la production en mars, avec des rapports à l’époque disant que ce n’était pas seulement une précaution et que des cas de coronavirus avaient été détectés sur le plateau. Peu de temps après, il a été rapporté que l’acteur Kristofer Hivju avait survécu au COVID-19. Hivju est bien connu des fans de fantasy pour son rôle de Tormund Giantsbane dans Game of Thrones, et il jouera également un grand rôle dans The Witcher Saison 2.

La première pause du sorceleur s’est étalée de mars à août, et même alors, elle n’a repris qu’avec de sérieuses précautions de sécurité en place. On ne sait pas encore quand la série pourrait reprendre le travail, et à cause de cette incertitude, on ne sait pas quand la saison pourrait être diffusée sur Netflix.

En attendant, Netflix a continué de capitaliser sur l’immense succès de The Witcher. Le géant du streaming a maintenant annoncé deux spin-offs de la série, tous deux du showrunner de The Witcher Lauren Schmidt Hissrich, avec l’aide d’autres auteurs de la série originale.

Le premier à être annoncé était The Witcher: Nightmare of the Wolf – un long métrage d’animation sur l’origine de Geralt of Rivia en tant que Witcher. Il se concentrerait sur sa relation avec Vesemir, le sorceleur qui était son professeur. Il sera produit par Studio Mir dans le style anime avec lequel Netflix a eu du succès dans le passé.

Le deuxième spin-off est The Witcher: Blood Origin, qui sera une préquelle remontant encore plus loin dans le temps – environ 1200 ans avant l’histoire principale. Ce spectacle se concentrerait sur l’origine des Witchers eux-mêmes et sur la mystérieuse source de magie de la franchise Witcher en général.

Malheureusement, il n’y a pas encore de mot sur le moment où l’une de ces nouvelles productions arrive, et la pandémie de coronavirus continue d’intercéder. La saison 1 de The Witcher est maintenant en streaming sur Netflix.