La production de la série préquelle The Big Bang Theory, Young Sheldon, a été suspendue à Los Angeles après qu’un membre d’équipage ait été testé positif au coronavirus vendredi. La série a repris la production le 22 septembre et était sur le point de commencer le tournage du troisième épisode de sa quatrième saison. L’émission met en vedette Iain Armitage en tant que jeune version de Sheldon Cooper et est racontée par Jim Parsons, qui a joué le personnage à l’âge adulte dans Big Bang.

Le membre de la production était asymptomatique et le test positif est venu lors des tests réguliers des membres du personnel des studios de télévision Warner Bros., rapporte Deadline. La personne est maintenant isolée. La production a été interrompue pour le reste de la journée et le tournage devrait reprendre lundi.

C’était la deuxième fois qu’une production WBTV était interrompue en une semaine. Un membre du personnel du drame sportif CW All American a été testé positif et le tournage a été suspendu pendant une journée, selon The Hollywood Reporter. Des sources ont déclaré à THR que le membre du personnel était asymptomatique et que le diagnostic a également été découvert grâce aux tests en cours de WBTV. On ne savait pas si la personne testée positive était un membre d’équipage ou un acteur.

Les productions de WBTV à Vancouver ont également été suspendues la semaine dernière en raison d’une pénurie de tests rapides de coronavirus dans ce pays. Charmed, Nancy Drew, Supergirl et DC’s Legends of Tomorrow ont tous été retenus par l’arriéré. Mercredi, THR a rapporté que Batwoman et Riverdale avaient été autorisés à reprendre le tournage, tout comme Maid, une série que WBTV produit pour Netflix à Victoria, en Colombie-Britannique. La CW n’a pas l’intention de diffuser de nouveaux épisodes de ses drames avant l’année prochaine.

Quant à Young Sheldon, le spectacle est au milieu d’un renouvellement de deux saisons. Il a été créé par Chuck Lorre et Steven Molaro et se déroule à la fin des années 1980 au Texas, où Sheldon a grandi. Le reste de la distribution comprend Zoe Perry, Lance Barger, Montana Jordan, Raegen Revord, Annie Potts et Matt Hobby. La série CBS est la sitcom la plus regardée à la télévision.

Lorsque Young Sheldon reviendra, l’émission sera diffusée dans son créneau habituel du jeudi soir à 20 h HE, qu’elle a repris après la fin de The Big Bang Theory. Il servira d’introduction à la nouvelle comédie B Positive, suivie par Mom, The Unicorn et le drame Evil. CBS espère diffuser de nouveaux épisodes de ses émissions avant la fin de l’année. Jusqu’à ce qu’ils soient prêts, CBS diffusera un mélange de rediffusions et de télé-réalité. CBS diffusera également One Day at a Time Saison 4 à partir du 12 octobre et a commencé à diffuser Star Trek: Discovery de CBS All Access le 24 septembre.