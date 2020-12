dernières nouvelles

Maintenant, c’est créatif … une poignée d’utilisateurs du Clubhouse ont mis sur une production en direct de “ Le Roi Lion ” – avec une distribution complète et une chorale – et des milliers de personnes sont venues écouter en direct.

Organisé par la productrice exécutive et réalisatrice Noelle Chesnut Whitmore – avec l’aide d’une équipe complète, y compris des doubleurs / chanteurs et d’autres – la performance est un événement de deux spectacles qui a débuté samedi … qui a entraîné une matinée à 12 ans. PM PT, et un spectacle plus tard à 17 h 00 PT. Ça a l’air d’être gratuit … mais tu dois avoir Clubhouse pour l’attraper.

3400 personnes écoutant une performance live de la comédie musicale Le Roi Lion … au Clubhouse. C’est une culture émergente pic.twitter.com/pBfB3TeUf9 – Josh Constine -SignalFire (@JoshConstine) 26 décembre 2020 @JoshConstine

Le mot est que des auditions ont eu lieu de manière organique sur Clubhouse lui-même … et une tonne de personnes super talentueuses préparées pour une lecture en direct du classique animé de Disney, y compris ces numéros célèbres que nous connaissons et aimons tous. Et en fin de compte, cela semble assez décent aussi!

C’est officiel, cette chambre du Roi Lion est ma salle de club-house préférée de tous les temps #TheLionKingCH pic.twitter.com/fnkkvSJHOS – 🥛🥃 (@MilkHenny) 26 décembre 2020 @MilkHenny

L’un de ces acteurs, Lee-Lonn (l’un des gars jouant Simba), a posté une vidéo de lui en train de répéter pour “ Je ne peux pas attendre d’être roi ” – et il est évident que ces gens prennent ça au sérieux … cela ressemble presque à un film. Alors oui, ce sont des pros ici au travail.

Le spectacle de l’après-midi est terminé, mais comme nous l’avons dit … il y a un rappel dans un peu moins d’une heure. À l’un de ses sommets, il y avait des rapports de plus de 5000 utilisateurs de Clubhouse écoutant en direct (en mode muet, bien sûr) … y compris des tonnes d’enfants et de familles.

répéter «Je ne peux pas attendre d’être roi» devant le Roi Lion au clubhouse. #LeeLonn #SingingSimba #EvolveDaily #TheLionKingCH pic.twitter.com/M413EXOycD – Lee-Lonn (@LeeLonn) 26 décembre 2020 @LeeLonn

Le problème – si vous ne vous êtes pas encore inscrit à Clubhouse (qui semble être encore en phase bêta de développement), vous devrez peut-être attendre la prochaine fois … car l’équipe d’administration doit vous approuver vous et votre nom d’utilisateur avant de pouvoir monter, et cela prend un peu de temps.

La bonne nouvelle … certaines personnes capturent des parties de la performance et publient (ce qui est techniquement contraire à leurs règles) – afin que nous puissions tous au moins avoir un avant-goût de la friandise en jeu. Non seulement cela, mais on parle d’autres productions célèbres qui pourraient recevoir le traitement Clubhouse – comme «A Raisin in the Sun» par exemple, donc plus de spectacles sont à l’horizon, semble-t-il.

Cela vaut peut-être la peine de vous inscrire – Clubhouse est à la mode ces jours-ci, et une tonne de célébrités viennent constamment discuter avec des gens sur une variété de sujets. Des célébrités comme Kevin Hart, Damon Dash, Joe Budden, Tyrese, Bow Wow et d’innombrables autres ont des comptes et ont fait des apparitions … avec de parfaits inconnus pour le trajet.

L’événement #TheLionKingCH est extrêmement créatif et a demandé un peu de travail! Si vous souhaitez faire un don: pic.twitter.com/HfkXrfEqGX – philip lewis (@Phil_Lewis_) 26 décembre 2020 @Phil_Lewis_

Une dernière chose à propos de cette interprétation du “ Roi Lion ” … l’équipe s’est donné beaucoup de mal pour la mettre en œuvre et elle reçoit des dons de tous ceux qui se sentent généreux. Leurs poignées sont au-dessus.