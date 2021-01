Le jeu CBS montre que The Price Is Right et Let’s Make a Deal a reporté leurs retours de vacances en raison de l’augmentation du nombre de coronavirus dans le comté de Los Angeles. Les deux émissions sont produites par Fremantle et ont repris le tournage en octobre après le verrouillage initial de la pandémie l’année dernière. The Price Is Right a été filmé sans public de studio et sur un plateau repensé avec des mesures de sécurité COVID-19 en place.

Le prix est juste et faisons un accord devait revenir d’une pause de vacances au cours des deux premières semaines de janvier. Cependant, les producteurs espèrent maintenant démarrer la production à la fin du mois, rapporte Deadline. Let’s Make a Deal revient sur CBS avec des émissions spéciales aux heures de grande écoute et a commencé le tournage fin octobre. L’émission avait un mélange de concurrents en personne et virtuels.

D’autres studios ont de nouveau suspendu la production, notamment CBS TV Studios, Disney’s 20th Television, ABC Signature, Warner Bros.TV, Universal TV et Netflix, rapporte Variety. Le Ellen DeGeneres Show a également retardé le redémarrage de la production d’une semaine, tandis que The Dr. Phil Show prévoit de revenir le 11 janvier avec un public Zoom en direct. The Talk et The View sont revenus de leurs vacances avec tous les hôtes filmant de chez eux.

Le pic de pandémie de coronavirus n’a fait qu’empirer dans le comté de Los Angeles. Jeudi, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré que le nombre de résidents décédant chaque jour du virus était à peu près égal au nombre de décès par homicide en un an. “Hier, nous avons eu 259 morts, soit un de plus que tous les homicides de 2019 dans la ville de Los Angeles combinés. En une seule journée, égal à un an d’homicides”, a déclaré Garcetti lors d’une conférence de presse jeudi. La ville compte près de 4 millions d’habitants et la population du comté de LA est de 10 millions.

Les responsables de la santé du comté estiment qu’une personne meurt du COVID-19 toutes les huit minutes. «Des personnes qui menaient autrement une vie saine et productive sont en train de mourir à cause d’une rencontre fortuite avec le virus Covid-19», ont-ils déclaré cette semaine. «Cela ne se termine que lorsque nous prenons chacun les bonnes décisions pour nous protéger».

Jeudi, le bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie a annoncé jeudi son intention de créer des morgues temporaires dans le comté, rapporte le Los Angeles Times. Vendredi, le comté a enregistré 309 décès supplémentaires, dépassant le sommet précédent de 291 en une journée à la veille du Nouvel An. Depuis le début de la pandémie, le comté de LA a enregistré au moins 889000 cas de coronavirus et 11800 décès. Un peu plus de 4 300 décès ont été enregistrés depuis Thanksgiving.