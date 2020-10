Comme beaucoup d’émissions, The Price Is Right fera un retour, mais bien sûr, avec plusieurs nouveaux changements au milieu du coronavirus. Le retour de l’émission CBS sera compatible COVID avec un décor repensé et sans espace pour un public. Sur près de 50 ans à l’antenne, ce sera la première fois que le populaire jeu télévisé n’aura pas de public en direct en studio.

“Nous nous rendons vite compte que nous n’allions pas pouvoir avoir 300 personnes dans la série assises côte à côte”, a révélé la showrunner Evelyn Warfel selon Deadline. “Nous avons décidé que nous allions revenir sans public pour maintenir au mieux la sécurité de nos talents, des concurrents, de notre personnel et de notre équipe.”

Warfel a noté qu’une refonte de la production a commencé dès mars avec l’équipe de CBS créant de nouvelles directives qui correspondent aux règles locales, étatiques et de guilde. Malgré le fait qu’il n’y aura pas de foule, les jeux ne disparaîtront pas. Les 77 jeux continueront à jouer un rôle dans le nouveau concept socialement éloigné.

«C’était la partie la plus difficile de tout cela; le public est un élément tellement central de cette émission, et donc, pour la première fois en 48 ans, nous avons dû le regarder et dire: le spectacle revient et ça va être différent et nous devons espérer et savoir que tout le monde comprend ce qui se passe et à quel point c’est sérieux et que nous voulons ramener ce spectacle pour tout le monde, mais il doit être différent ”, a déclaré Warfel .

Afin de rattraper le temps perdu, au lieu de tourner deux épisodes par jour comme d’habitude, les acteurs et l’équipe le feront passer jusqu’à trois épisodes par jour. Ils utiliseront également le dimanche comme journée pour filmer afin de réduire l’exposition car il n’y aura pas autant de monde sur le terrain ce jour-là de la semaine. Les téléspectateurs peuvent sauf pour voir un public paré et une rangée de soumissionnaires qui distingue désormais les joueurs de six pieds les uns des autres.

Les participants seront autorisés à faire tourner la roue, mais la désinfection aura lieu entre chaque rotation. “Nous avons apporté des modifications à certains jeux […] mais ils feront tous tourner la roue. Ils peuvent tous toucher la roue. Ils ont juste à se désinfecter les mains en premier, et ensuite, au premier tour de roue, la roue sera désinfectée pour le prochain tour de roue », a détaillé Warfel.