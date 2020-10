Dancing With the Stars espère se remettre de la fin ratée de la semaine dernière en le renvoyant aux années 1980. Dans le nouvel épisode de lundi, les 12 célébrités restantes et leurs partenaires de danse professionnels déferleront sur la piste de bal et danseront sur les tubes des années 1980. Les chansons présentées incluent “Tainted Love” de Soft Cell, “I Think I’m Alone Now” de Tiffany, “The Power of Love” de Huey Lewis & The News et “Everybody Wants to Rule The World” de Tears for Fears.

Outre la compétition, une grande histoire dans le nouvel épisode, qui débutera à 20 h HE sur ABC lundi, sera l’hôte de la rédemption de Tyra Banks des erreurs de la semaine dernière. À la fin de l’épisode, elle a annoncé que la star de Cheer Monica Aldama et le danseur professionnel Val Chmerkovskiy étaient à l’abri de l’élimination. C’était faux cependant, car ils étaient l’une des deux paires à obtenir le moins de votes des fans. Aldama et Chmerkovskiy ont été ramenés sur scène et sauvés. Les juges ont choisi d’éliminer l’actrice Anne Heche et Keo Motsepe.

Les fans à la maison ont commencé à réclamer le licenciement de Banks et le retour de Tom Bergeron. La juge Carrie Ann Inaba a défendu Banks lors de l’épisode de mardi de The Talk, notant que ce n’était pas la faute du nouvel animateur. “Ce n’était pas la faute de Tyra. Elle s’est fait donner les mauvais noms au début du tour éliminatoire. C’était une erreur technique dans la cabine concernant le décompte des voix”, a expliqué Inaba. Elle «se sentait mal» pour toutes les personnes impliquées, surtout compte tenu du stress de l’élimination. Inaba a assuré aux téléspectateurs que l’équipe Dancing with the Stars avait pris des mesures pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. En attendant de voir comment la nuit des années 80 se déroule sans accroc, voici un aperçu de la programmation complète de la nuit.

Monica Aldama (‘Cheer’) et pro Val Chmerkovskiy

(Photo: ABC / Eric McCandless)

Tango à «Tainted Love» par Soft Cell

Kaitlyn Bristowe (‘The Bachelorette’) et le pro Artem Chigvintsev

(Photo: Kelsey McNeal / ABC via .)

Tango à «Je pense que nous sommes seuls maintenant» de Tiffany

Vernon Davis (ancien joueur de la NFL) et pro Peta Murgatroyd

(Photo: Eric McCandless / ABC via .)

Tango sur «Livin ‘On a Prayer» de Bon Jovi

Skai Jackson (actrice) et pro Alan Bersten

(Photo: ABC / Eric McCandless)

Jazz sur «The Power of Love» de Huey Lewis & The News

Justina Machado (actrice) et pro Sasha Farber

(Photo: Rachel Luna / FilmMagic)

Jazz to «Maniac» de Michael Sembello

AJ McLean (chanteuse des Backstreet Boys) et la pro Cheryl Burke

(Photo: ABC / Eric McCandless)

Valse aux «bras ouverts» par Journey

Jeannie Mai (‘The Real’) et pro Brandon Armstrong

(Photo: ABC / Eric McCandless)

Jazz to «Like a Virgin» de Madonna

Jesse Metcalfe (acteur) et pro Sharna Burgess

(Photo: Eric McCandless / ABC via .)

Tango à «Tout le monde veut gouverner le monde» par Tears for Fears

Nelly (rappeur) et pro Daniella Karagach

(Photo: ABC / Eric McCandless)

Samba sur «Rhythm of the Night» de DeBarge

Nev Schulman (‘Catfish: The Series’) et pro Jenna Johnson

(Photo: MTV)

Quickstep pour “Take on Me” par a-ha

Chrishell Stause (‘Selling Sunset’) et pro Gleb Savchenko

(Photo: Hollywood à vous / Star Max / GC Images / .)

Cha Cha dans «You Got it (The Right Stuff)» de New Kids on the Block

Johnny Weir (ancien patineur sur glace) et pro Britt Stewart

(Photo: Eric McCandless / ABC via .)

Contemporain à «Eclipse totale du cœur» de Bonnie Taylor

